Il futuro della panchina della Juventus continua a tenere banco e nelle ultime ore una nuova indiscrezione ha ulteriormente acceso il dibattito attorno al possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero. A rilanciare lo scenario è stato il giornalista Rai Paolo Paganini, che attraverso un post pubblicato su X ha scritto: “Stanno salendo le quotazioni di un ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Sarà decisivo l’incontro tra Elkann e Luciano Spalletti che ha rotto con Comolli. Dovesse tornare Conte a Torino potrebbe tornare anche Manna”.

Conte-Juve, il nodo resta Spalletti

L’eventuale ritorno di Conte a Torino, però, non appare così semplice o immediato. Alla Continassa, infatti, le posizioni interne sembrerebbero tutt’altro che univoche. John Elkann e Giorgio Chiellini sarebbero infatti maggiormente orientati a confermare Luciano Spalletti alla guida tecnica, ritenendolo ancora l’uomo giusto per il progetto bianconero.

Le tensioni emerse tra il tecnico toscano e Damien Comolli potrebbero invece portare a una rivoluzione dirigenziale piuttosto che a un cambio in panchina. La situazione resta quindi estremamente fluida e difficilmente si sbloccherà prima della fine della stagione, quando Elkann tirerà le somme definitive sull’annata bianconera e sul futuro assetto tecnico-dirigenziale del club.

Milan e Nazionale sullo sfondo

Nel frattempo, Antonio Conte continua a essere accostato anche ad altre panchine prestigiose. Una delle opzioni più concrete resta quella della Nazionale italiana, soprattutto nel caso in cui il percorso di Luciano Spalletti con l’Italia dovesse interrompersi nei prossimi mesi. Il profilo dell’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli piace da tempo alla FIGC per carisma, esperienza internazionale e capacità di costruire gruppi competitivi in tempi rapidi.

Attenzione però anche alla pista Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero presto ritrovarsi a riflettere sul futuro di Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico milanista non avrebbe ancora sciolto completamente le riserve sulla permanenza e molto dipenderà dal confronto con la società a fine stagione. Qualora le idee tra dirigenza e allenatore non coincidessero, il Milan potrebbe davvero virare su Conte per aprire un nuovo ciclo tecnico.