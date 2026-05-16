Alla vigilia dell'ultima sfida stagionale contro il Bologna, il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha ribadito con forza l'importanza cruciale dell'obiettivo europeo. “Non ci faremo distrarre dalle voci dall'esterno, perché restiamo concentrati sul presente e sull'obiettivo Europa che è fondamentale”, ha dichiarato Palladino, evidenziando la determinazione della squadra nel perseguire la qualificazione alla Conference League. Il mister ha inoltre specificato che, a fine stagione, “ci siederemo con la società con la massima chiarezza, lealtà e apertura” per discutere il proprio futuro.

Palladino ha affrontato il tema del suo percorso professionale, facendo riferimento alle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Luca Percassi. “A fine stagione ci sediamo per capire se le idee combaciano per il bene dell'Atalanta”, ha ricordato il tecnico, sottolineando come la qualificazione europea sia un traguardo di grande valore per il club. “Questa potrebbe essere la nona volta in Europa negli ultimi dieci anni. Numeri che fanno capire quanto il club sia ambizioso”, ha affermato Palladino. Riguardo alla competizione specifica, ha aggiunto: “La Conference League la conosco per averla fatta la scorsa stagione: ci sono trasferte lunghe che potrebbero stancare in prospettiva campionato, ma è una competizione europea molto importante”.

Situazione della rosa e la sfida con il Bologna

In vista dell'impegno contro il Bologna, l'Atalanta deve affrontare diverse problematiche nel reparto difensivo. “Abbiamo parecchie situazioni borderline. Hien squalificato, Kossounou infortunato alla coscia”, ha precisato Palladino. Il tecnico ha inoltre aggiunto che “entro domattina saranno da verificare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac”, lasciando presagire possibili adattamenti tattici. “Può capitare che qualcuno debba adattarsi a una posizione diversa dal solito, per esempio De Roon arretrato”, ha spiegato, indicando la necessità di soluzioni creative per l'assetto difensivo.

La sfida contro il Bologna si preannuncia particolarmente intensa, dato che anche la squadra avversaria è ancora in corsa per la Conference League e arriverà a Bergamo con l'obiettivo dichiarato di vincere.

La partita si configura quindi come un appuntamento decisivo per le ambizioni europee di entrambe le formazioni.

Riflessioni sulla stagione e gratitudine

Palladino ha offerto una riflessione sulle difficoltà incontrate dall'Atalanta nel corso della stagione, in particolare durante il mese di aprile, caratterizzato da infortuni e risultati altalenanti. “Abbiamo analizzato molte cose per capire perché i risultati non sono arrivati”, ha dichiarato. “In mezzo a tutto questo ci sono stati gli infortuni a Ederson, De Ketelaere e altri. I giocatori hanno sempre dato tutto e i tifosi sono stati vicini anche nei momenti difficili”, ha aggiunto, esprimendo gratitudine verso la squadra e il supporto ricevuto.

Il tecnico ha inoltre manifestato la sua riconoscenza verso il club e la dirigenza, sottolineando il forte legame con la società e la volontà di lasciare un segno positivo. Palladino ha infine menzionato la possibilità di concedere spazio a giocatori meno utilizzati durante la stagione, offrendo loro nuove opportunità in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro europeo dell'Atalanta, inclusi nomi come Sulemana, Samardzic, Bakker e Musah.