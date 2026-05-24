Il campionato di Serie A si avvia alla sua conclusione e l'ultima giornata vedrà il Parma affrontare il Sassuolo domenica alle ore 15. Questa partita, che si disputerà allo stadio Tardini, rappresenta l'ultimo appuntamento casalingo della stagione per i crociati, un momento di saluto al proprio pubblico prima della pausa estiva. L'incontro assume particolare rilevanza non solo per il congedo dal campionato, ma anche per le incertezze che circondano il futuro della panchina gialloblù e le dinamiche di mercato.

L'attenzione principale è infatti focalizzata sul destino del tecnico Carlos Cuesta.

Nonostante il Parma abbia raggiunto la salvezza con ben quattro giornate d'anticipo, un traguardo significativo, la sua permanenza alla guida della squadra non è affatto garantita. Il contratto di Cuesta è valido fino a giugno 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione, ma la sua conferma non è considerata automatica. Si attende un vertice cruciale nei prossimi giorni tra il presidente Krause e l'amministratore delegato Cherubini. L'obiettivo di questo incontro sarà definire le strategie e gli obiettivi per la prossima stagione. Se dovessero pervenire offerte concrete per il tecnico, la società potrebbe seriamente valutare una sua partenza, aprendo scenari inaspettati per la guida tecnica del club.

Mercato e Formazioni: Le Sfide del Parma

Oltre alla situazione dell'allenatore, il mercato estivo si preannuncia vivace per il Parma. Alcuni dei giocatori più rappresentativi e considerati elementi chiave della rosa hanno già attirato l'interesse di diverse squadre. Tra questi spiccano nomi come Suzuki, Keita e Pellegrino, la cui permanenza in gialloblù è ora oggetto di speculazione e trattative future. La partita contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima occasione per vederli insieme con la maglia crociata al Tardini.

Per l'incontro di domenica, il Parma scenderà in campo con una formazione inevitabilmente rimaneggiata a causa di diverse indisponibilità. Non potranno essere della partita Bernabè, Ondrejka, Oristanio ed Elphege, quest'ultimo fermato da un problema muscolare accusato nel precedente match contro il Como.

L'assetto tattico potrebbe ricalcare quello già visto al Sinigaglia, con Sorensen che dovrebbe prendere il posto di Ordonez a centrocampo. La probabile formazione dei crociati prevede un modulo 5‑3‑2: Suzuki tra i pali; linea difensiva composta da Delprato, Circati, Troilo, Valenti e Valeri; a centrocampo agiranno Ordonez, Nicolussi Caviglia e Keita; in attacco, la coppia sarà formata da Strefezza e Pellegrino.

Il Sassuolo e le Indisponibilità

Dall'altra parte del campo, il Sassuolo si presenterà con un modulo 4‑3‑3. La porta sarà difesa da Turati; la difesa vedrà schierati Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Garcia. Il centrocampo sarà composto da Thorstvedt, Matic e Konè, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Anche per i neroverdi si registrano alcune assenze importanti: non ci sono giocatori squalificati, ma saranno indisponibili Boloca, Candè, Romagna, Walukiewicz e Vranckx, che non potranno prendere parte all'ultima sfida stagionale.

A dirigere l'incontro, che chiude la stagione di Serie A per entrambe le squadre, sarà l'arbitro Turrini della sezione di Firenze. La partita, fissata per domenica 24 maggio alle ore 15:00, rappresenta un momento significativo per i tifosi del Parma, che saluteranno la squadra in casa prima della pausa estiva, con l'occhio già rivolto alle decisioni che definiranno il futuro del club.