Alla vigilia della sua ultima apparizione con la maglia della Lazio, l'attaccante spagnolo Pedro ha condiviso le sue riflessioni sul percorso biancoceleste e sulle sfide di una stagione complessa. L'esperto calciatore, pronto a congedarsi nell'incontro casalingo contro il Pisa allo Stadio Olimpico, ha espresso soddisfazione per l'esperienza vissuta, pur non nascondendo le difficoltà e la speranza di chiudere la sua avventura con un ultimo gol.

«Si chiude la mia storia con la Lazio, sono contento del percorso fatto con questa maglia», ha affermato Pedro, sottolineando l'importanza del supporto dei tifosi.

«Spero che contro il Pisa i tifosi decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile». L'attaccante ha poi riflettuto sui momenti duri della stagione, auspicando un ritrovato senso di unità: «La prima cosa è ritrovare l’unione tra squadra, tifosi e società, andare tutti verso un’unica direzione. Questo permetterà alla Lazio di tornare grande. Ora è difficile, ma sono sicuro che tra qualche anno il club tornerà a vincere trofei e a lottare per l’Europa e lo scudetto».

Un addio tra rimpianti e speranze

L'addio di Pedro è intriso di rammarico per la mancata conquista della Coppa Italia: «Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta.

L’ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando». Interrogato sul tecnico Maurizio Sarri, l'ex Barcellona ha espresso grande stima: «Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso».

Riguardo a un possibile ritorno futuro in un'altra veste, Pedro ha lasciato aperta la porta: «Difficile dirlo, ma spero di sì, nella vita non si sa mai. Mi piacerebbe tornare per aiutare la squadra, rimarrò sempre vicino alla mia Lazio».

La vigilia di Lazio-Pisa e il contesto stagionale

L'incontro con il Pisa segna l'epilogo di una stagione particolarmente complessa per la Lazio, caratterizzata da un'emergenza infortuni e squalifiche che ha decimato la rosa di Maurizio Sarri. I biancocelesti dovranno fare a meno di nomi importanti come Tavares, Taylor, Rovella, Provedel, Mandas, Zaccagni, Patric, Castellanos, Vecino e Belahyane. Questa situazione costringerà il giovane Furlanetto all'esordio da titolare tra i pali, in un contesto già delicato.

A fare da sfondo a questa ultima gara è la protesta dei tifosi, che hanno annunciato l'assenza dallo stadio in aperta contestazione alla società, rendendo l'atmosfera tutt'altro che festosa.

La Lazio, in una stagione amara, cercherà almeno di consolidare il nono posto. Per il Pisa, già matematicamente retrocesso, l'Olimpico sarà l'ultima passerella in Serie A prima del ritorno in cadetteria, dopo una stagione disastrosa con appena due vittorie. Nonostante il clima, la serata assume un significato particolare per Pedro, che vivrà il suo last dance con la maglia biancoceleste, e per tutti coloro che hanno onorato questi colori.