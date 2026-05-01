Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale, parlando di Juventus e Milan, fa il punto su alcuni elementi di rientro dai prestiti nelle rispettive società: "Dispiace definirli cosi e spero che nessuno si offenda, ma quello dei pacchi di ritorno è un tema che dovranno affrontare due squadre, Milan e Juventus. Questo vuol dire che le due società non prenderanno quei soldi che pensavano di poter incassare con le cessioni di determinati elementi. Di chi sto parlando? In casa dei rossoneri di gente come Chukwueze, Benacer e Musah mentre per i bianconeri Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Insomma se si fa il calcolo si capisce che parliamo di cifre esorbitanti, che avrebbero sicuramente fatto respirare i club in questione. In estate quindi, i direttori sportivi delle rispettive parti dovranno rimettersi in moto per trovare una soluzione a dei discorsi che sembravano poter essere risolti e che invece fra qualche mese torneranno di moda".

Roma, Pedullà: 'A Trigoria piacciono diversi ds ma sono tutti sotto contratto con altri club'

Pedullà parlando poi della Roma e della caccia al ds che vorrebbe attuare la società giallorossa ha detto: "Ci sarà un vertice in casa Roma per capire su quale tipo di profilo andare per quanto concerne la figura del direttore sportivo. Piacciono tanti nomi a Trigoria ma tutti quelli messi nel mirino sono sotto contratto con altre società.

Ad esempio posso garantire che ai giallorossi piace Paratici, ma il dirigente ex Juve è stato messo da pochi mesi sotto contratto dalla Fiorentina e quindi faccio fatica a pensarlo fuori dal club gigliato. Tutto può succedere, per carità, perché nel mondo del calcio la gratitudine è sempre latente. Quindi vediamo quello che accadrà, Paratici è sicuramente nella lista dei nomi osservati e occhio anche a Sean Sogliano, al quale però il Verona ha offerto il rinnovo di contratto. L'unico che è esente da vincoli lavorativi è Giuntoli, anche lui nella short list".

Massara, un destino apparentemente segnato

Le parole di Pedullà sulla Roma fanno capire che la figura di Frederic Massara sarebbe sostanzialmente già fuori dal progetto tecnico dei giallorossi.

L'attuale ds non avrebbe però fatto passi in avanti rispetto a un tema dimissioni e quindi sarà eventualmente compito del presidente Friedkin sollevare dall'incarico l'ex Milan e Nizza. Un po' come è recentemente successo con l'ex senior advisor Claudio Ranieri.