"Il ritorno alla Juventus di Matteo Tognozzi sarebbe giusto ed è una cosa che si può sviluppare nei prossimi giorni" questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà su Youtube. Il giornalista ha aggiunto: "Dico questo perché parliamo di un ds che ha fatto tutta la trafila e che Spalletti apprezza. Prima di dare una sentenza, positiva o negativa che sia, ovviamente bisognerà attendere il faccia a faccia tra il tecnico toscano e John Elkann e anche il derby di Torino. Perché se è vero che la Champions League ora sembra complessa da raggiungere per i bianconeri, c'é ancora un campionato da onorare e alla Continassa non possono permettersi di sbracare completamente.

Fatte le dovute premesse, Tognozzi meriterebbe questa possibilità, perché parliamo di un dirigente bravo e che ha scoperto tanti calciatori forti, come Yildiz. Poi so anche che il Nottingham Forest gli ha chiesto di andare ma lui sta aspettando una chiamata dall'Italia".

Roma, Pedullà: 'I giallorossi stanno aspettando D'Amico'

Pedullà ha poi aggiunto: "Si è parlato anche della Roma per Tognozzi ma onestamente non è una traccia che mi risulta essere cosi calda. Piuttosto i giallorossi stanno aspettando cosa farà D'Amico, che ha da sempre messo la società capitolina davanti a tutti, anche al Milan con il quale resta in ottimi rapporti. Friedkin segue con attenzione anche il profilo di Sean Sogliano, ds che piace alla Lazio e che sta capendo cosa dovrà fare con l'Hellas Verona.

Sono quindi ore calde sotto questo aspetto e credo che nei prossimi giorni si svilupperanno in un senso o nell'altro".

Infine il giornalista ha aggiunto: "E' da tempo che vado dicendo che Ederson rappresenta un'opzione concreta per il Manchester United e al netto del tentativo mai davvero concreto dell'Atletico Madrid, gli inglesi sono arrivati a offrire 46 milioni di euro più bonus che Percassi ha già accettato. Ci sono da limare ovviamente dei dettagli ma credo proprio che la trattativa si concluderà".

I tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione sul web: "Va benissimo il ritorno di Tognozzi , ha dimostrato il suo valore , ma secondo me senza un manager competente " alla Marotta " , risolverebbe solo in parte la situazione Juve , il primo che viene in mente è Carnevali" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spero che la Juventus faccia un buon mercato per riprendersi da una crisi che va avanti ormai da anni".