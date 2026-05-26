Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Youtube di diversi club di Serie A, a partire dal Milan: "Nel calcio è il direttore sportivo che sceglie l'allenatore e Ibrahimovic, che non fa quello di mestiere, per qualche strano motivo sta selezionando il profilo che siederà sulla panchina dei rossoneri. Iraola, che qualcuno ha accostato erroneamente al Napoli, è un nome che è stato offerto proprio al club lombardo. Ci sono conferme ma non ci sono ancora chiusure, perché il giovane allenatore ha avuto un paio di offerte importanti dalla Premier League che ha messo in ghiaccia, forse perché gli era arrivato all'orecchio proprio il nome del Milan.

Detto questo, se scegli un allenatore devi saperlo proteggere nel caso in cui arrivino risultati negativi e non credo che nella società rossonera ci sia una figura di questo genere. Van Bommel? Pericolo per la panchina del Milan che per i tifosi dovrebbe essere scongiurato, cosi come Xavi. Tecnici magari anche bravi ma che sarebbero un salto nel buio".

Pedullà: 'A Napoli Italiano è ancora avanti su Allegri'

Sul Napoli Pedullà ha poi sottolineato: "Sta accadendo quanto è avvenuto lo scorso aprile. Perché in quei giorni, De Laurentiis sondò De Zerbi salvo poi incassare il suo no a causa della scelta del tecnico italiano di andare al Tottenham. Già all'epoca Italiano sarebbe stato il profilo più apprezzato e ora mi sento di dire che l'allenatore del Bologna sia davanti ad Allegri, che in molti hanno dato frettolosamente come il primo indiziato a sostituire Conte.

Anche perché il Milan gioca con un 4-3-3 e Italiano sembrerebbe perfetto, perché ama quel modulo, gioca un calcio offensivo e sa valorizzare gli esterni".

Juventus, Pedullà: 'Comolli se resterà verrà messo ai margini e non prenderà decisioni sul mercato'

Pedullà si poi concentrato sulla Juventus: "Ho visto che tanti stanno dando delle letture particolari su Comolli, secondo le quali la Juventus lo terrebbe per tenerlo al centro del progetto. Sono quelli che cercano di difendere il francese e il suo gruppo di lavoro. Una cosa però è certa: se l'ad dovesse restare alla Juventus, perché non è neanche pensabile che Elkann cambi ogni anno, lo farebbe con un ruolo marginale per quanto concerne la questione del mercato.

Di questo ne sono sicuro, perché il club bianconero non può più permettersi di commettere certi errori. Poi Comolli avrebbe dovuto dimettersi ma in Francia non sono abituati a certi ragionamenti, quindi lui non farà passi indietro".