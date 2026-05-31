Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato e parlando di Kolo Muani ha detto: "Il centravanti francese è stato accostato alla Roma ma non capisco perché, visto che i giallorossi ce l'hanno l'attaccante e si chiama Donyel Malen. Piuttosto per il transalpino resiste l'opzione Juventus, visto che Spalletti vorrebbe riportarlo a Torino e metterlo accanto a Dusan Vlahovic, cedendo allo stesso tempo sia Jonathan David che Lois Openda, sempre che arrivino offerte decenti. Altre società in Italia su Kolo Muani non ci sono e questo va detto, poi bisognerà capire i club come si muoveranno e quando riusciranno a sbloccare certe operazioni, perché mi sembra che quasi per tutti varrà il motto "prima vendo e poi compro".

Milan, Pedullà spara su Leao: 'Il suo addio è una benedizione per i rossoneri'

Parlando del Milan e di quelle che sono sembrate delle vere e proprie parole d'addio espresse nelle scorse ore da Rafael Leao, Pedullà ha detto: "Il suo rendimento nell'ultima stagione non può essere definito ondivago ma piuttosto tendente al nulla. Prestazioni che non giustificavano affatto quell'ingaggio al punto che io arrivo a dire che la sua decisione di lasciare il Milan e di dirgli addio deve essere considerata una liberazione dai rossoneri. Perché il calciatore ha dato poco, anche in termini di volontà e la scarsa abnegazione ti porta a ottenere sempre scarsi risultati, indipendentemente dagli infortuni che ha avuto.

Quindi, se al Milan porteranno 40 o 45 milioni di euro io lo cederei volentieri".

Restando in tema cessioni in casa Milan, Pedullà ha aggiunto: "Posso dire che fra Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri c'é un filo diretto. La volontà del centrocampista è quella di seguire il livornese, lo farebbe anche andasse in capo al mondo e questo perché fra i due c'é evidentemente un rapporto speciale. Anche il ds Manna conosce bene il francese, perché cercò di portarlo l'anno scorso a Napoli poco prima che Rabiot scelse i rossoneri".

Alfredo Pedullà: 'L'Inter ha idee chiare sui difensori da prendere, per la Roma la priorità sono gli esterni'

Parlando dell'Inter, Pedullà ha poi aggiunto: "Ruben Dias è una sparata che non può esistere, perché i nerazzurri vogliono prendere difensori da cifre vicine ai 20/25 milioni di euro.

Molto dipenderà dall'uscita Bisseck ma le idee Marotta ce le ha chiarissime e non a caso ha messo nel mirino da tempo Muharemovic e Solet, che nel dettaglio è un pallino di Ausilio da tempo"

Infine sulla Roma il giornalista ha detto: "Prima di ogni cosa la società giallorossa vuole fare due esterni offensivi. Per cui nomi come Scamacca o Zirkzee a oggi non sono d'attualità. Poi, per Greenwood non c'é ovviamente già una trattativa in corso ma quando parli con l'agente, parli con il ragazzo si capisce che la strada è tracciata".