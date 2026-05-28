Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha detto sulla Juventus: "Mingueza può tornare di moda per i bianconeri. Parliamo di un calciatore che lascerà il Celta Vigo come parametro 0 a fine giugno e che ha catturato l'attenzione non soltanto di Damien Comolli ma anche dell'Aston Villa. Va ricordato che il terzino spagnolo era stato cercato dalla Juventus già lo scorso gennaio e credo che verrà fatto un altro tentativo dai bianconeri quando alla Continassa chiariranno un po' le cose.

Inoltre posso garantire che sul portiere la società non ha sciolto le riserve: perché Spalletti aveva chiesto un nome ben preciso, quello di Alisson, il quale aveva dato il suo consenso a passare in bianconero. Poi però se trascorrono le settimane e a Torino non capisco che non basta solo il si del calciatore per chiudere la trattativa, ma ci vuole anche quello del Liverpool, allora la questione diventa più complicata da risolvere".

Pedullà: 'ADL ha scelto di virare con forza su Allegri perché stando di aspettare Italiano'

Parlando del Napoli e di quello che sta accadendo ai partenopei per la scelta dell'allenatore, Pedullà ha detto: "De Laurentiis è un presidente eccentrico e nelle ultime ore ha scelto di virare con forza su Allegri.

Questo perché non ha più digerito il dover attendere una risposta da Vincenzo Italiano, che nel frattempo si stava liberando dal Bologna. E' questa l'unica narrazione vera della vicenda e non ci sono altre storie in ballo. Quindi ha convocato Branchini, l'agente di Allegri, e ha preparato un contratto biennale per il tecnico livornese che in giornata è stato anche raggiunto da una telefonata nella quale gli si diceva di tenersi pronto".

Inter, Pedullà: 'Piace Provedel ma il portiere della Lazio non è ancora convinto'

Infine Pedullà ha dato aggiornamenti sulla questione del secondo portiere in casa Inter: "Alla Beneamata piace Provedel ma per quanto concerne il portiere dipende dalla Lazio, società con la quale è legato da un contratto fino al 2027.

Poi l'estremo difensore biancoceleste guadagna attualmente più di Martinez, che l'Inter ha scelto di promuovere a primo portiere, e vorrebbe giocare titolare e non come riserva. Ecco perché c'é in piedi un discorso con il Bologna e con la Fiorentina. Quindi direi che i discorsi con l'Inter sono in standby".