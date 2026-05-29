Il calciomercato continua a intrecciarsi con questioni contrattuali e strategie societarie, dando vita a scenari che potrebbero modificare profondamente gli equilibri della prossima Serie A. In questo contesto, la Juventus starebbe tornando su un vecchio obiettivo come Lorenzo Pellegrini, mentre il Milan continuerebbe a incontrare difficoltà nella ricerca del nuovo allenatore dopo una serie di rifiuti eccellenti.

La Juventus osserva Pellegrini: occasione a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lorenzo Pellegrini sarebbe nuovamente finito nella lista dei dirigenti bianconeri.

Il capitano della Roma non avrebbe infatti ancora trovato un accordo con il club giallorosso per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione che inevitabilmente sta attirando l’attenzione di diverse società italiane e straniere, con la Juventus pronta a monitorare ogni possibile sviluppo. L’idea della dirigenza torinese sarebbe quella di cogliere un’eventuale occasione a parametro zero per rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità, esperienza e leadership senza dover sostenere costi elevati per il cartellino. In un’estate in cui il club dovrà muoversi con particolare prudenza dal punto di vista economico, un’operazione di questo tipo rappresenterebbe una soluzione estremamente interessante.

Pellegrini, nonostante una stagione complicata e caratterizzata da alti e bassi, resta infatti un profilo tecnicamente molto apprezzato per visione di gioco, inserimenti offensivi e capacità di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo.

Milan, anche Xavi dice no: resta viva l’ipotesi Pochettino

Nel frattempo il Milan continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore, ma il percorso della dirigenza rossonera si starebbe rivelando più complicato del previsto. Dopo il rifiuto di Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth che avrebbe deciso di proseguire la propria esperienza in Premier League, Gerry Cardinale avrebbe incassato anche il no di Xavi Hernandez. L’ex tecnico del Barcellona, considerato uno dei profili più intriganti per il nuovo corso milanista, avrebbe preferito non accettare la proposta del club rossonero, lasciando così ancora aperta la corsa alla panchina del Diavolo.

In questo scenario resta da capire chi possa diventare il vero favorito per guidare il Milan nella prossima stagione. Tra i candidati più autorevoli continua a circolare il nome di Mauricio Pochettino, profilo internazionale che piace per esperienza, personalità e capacità di lavorare con giovani talenti.