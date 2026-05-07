Entrano nel vivo i playoff di Serie C dopo il secondo turno della fase a gironi, che ha regalato risultati pesanti e qualche sorpresa clamorosa. A qualificarsi per la fase nazionale sono state Lecco, Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana e Campobasso, che raggiungono Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, già ammesse come teste di serie.

Tra i risultati più importanti spicca il 2-1 del Lecco sulla Giana Erminio, mentre il Cittadella ha eliminato il Lumezzane grazie a un sofferto 1-0. Colpo esterno della Pianese, capace di vincere 2-0 sul campo della Juventus Next Gen.

Ma il risultato che ha fatto più rumore è il clamoroso 5-1 del Casarano contro il Cosenza: una prova di forza che candida i pugliesi al ruolo di mina vagante della competizione. Ora c'è curiosità attorno alla squadra del Casarano. Avanza anche la Casertana dopo l’1-1 contro il Crotone, mentre al Campobasso basta l’1-1 col Pineto. Ora la fase nazionale alzerà il livello: gare di andata e ritorno, tensione altissima e margini d’errore ridotti al minimo. Si entra nella fase calda dei play off. Tra poco ci saranno i sorteggi atteso da club e tifosi.

I sorteggi di oggi 7 maggio