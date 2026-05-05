Il Manchester City ha pareggiato 3-3 sul campo dell’Everton, un risultato che ha avuto un impatto significativo sulla corsa al titolo di Premier League, offrendo all’Arsenal un’occasione preziosa. La squadra di Pep Guardiola, pur essendo in vantaggio all’intervallo, ha subito tre reti in meno di un quarto d’ora durante una ripresa segnata da errori difensivi e una generale disorganizzazione. Nonostante ciò, i Citizens sono riusciti a strappare un punto in extremis nei minuti di recupero, mantenendo viva una flebile speranza.

La partita si è rivelata un’altalena di emozioni.

Il City ha dominato il possesso palla per gran parte dell’incontro, ma ha faticato a concretizzare le numerose occasioni create. È stato Jeremy Doku a sbloccare il risultato per il City nel finale del primo tempo. Tuttavia, la ripresa ha visto l’Everton ribaltare il punteggio con tre gol in rapida successione, mettendo in seria difficoltà la difesa ospite. Erling Haaland ha accorciato le distanze all’ottantatreesimo minuto, mentre ancora Doku, autore di una doppietta, ha firmato il definitivo pareggio nei minuti di recupero, assicurando un punto che, seppur amaro, è meglio di una sconfitta.

Le Reazioni dei Protagonisti dopo il Pareggio

Nel post-partita, Pep Guardiola ha analizzato la prestazione dei suoi uomini con un misto di soddisfazione e rammarico.

“Il primo tempo è stato davvero molto buono. Così tirato, così difficile con la loro fisicità,” ha commentato il tecnico catalano, sottolineando il buon avvio. Tuttavia, non ha nascosto le difficoltà incontrate nella seconda frazione: “Nel secondo tempo abbiamo concesso i gol ma siamo tornati in partita e hanno reso la gara una vera partita inglese, molto aggressiva nei duelli. In generale abbiamo fatto una buona prestazione”. Guardiola ha anche riconosciuto il merito dell’avversario: “Everton fuori casa è sempre difficile. Merito a loro”.

Anche Jeremy Doku, protagonista assoluto con le sue due reti, ha condiviso le sue riflessioni sulla gara. “Abbiamo giocato bene. Abbiamo creato molte occasioni,” ha esordito l’attaccante, evidenziando l’impegno offensivo della squadra.

Ma ha anche individuato il punto debole: “Sappiamo che se non segni quelle occasioni diventa difficile alla fine. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po’ e perso palloni inutili. Loro hanno segnato due gol ma penso che abbiamo regalato la partita”. Nonostante la delusione, Doku ha mantenuto una visione pragmatica: “Un punto non è male in partite come questa”.

Scenari per il Titolo e Prospettive Future

Il pareggio del City ha rinvigorito le speranze dell’Arsenal. I Gunners, attualmente capolista con settantasei punti, si trovano ora a cinque lunghezze di vantaggio sui Citizens, che hanno ancora una partita da recuperare. L’Arsenal potrebbe laurearsi campione d’Inghilterra per la prima volta dal 2004 se riuscirà a vincere le sue ultime tre partite di campionato contro West Ham, Burnley e Crystal Palace.

Per i ragazzi di mister Arteta, questo inatteso regalo arriva alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Atlético Madrid, un altro obiettivo primario in questo finale di stagione molto intenso ed emozionante.

La corsa al titolo, che prima sembrava saldamente nelle mani del City, ora ha una prospettiva diversa. Guardiola ha ammesso che la situazione è cambiata: “Non è più nelle nostre mani, prima lo era, ora no. Abbiamo quattro partite in Premier League. Saranno tutte simili e vedremo cosa succederà”. Doku ha fatto eco a questo sentimento di resilienza e determinazione: “Fa male ora ma ci sono ancora molte partite e tutto può succedere. Continueremo a lottare. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi”. La battaglia per la Premier League promette dunque un epilogo avvincente e incerto fino all’ultima giornata.