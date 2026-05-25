È stata un’ultima giornata di Serie A ricca di emozioni nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Nella parte alta della classifica tutto è rimasto in bilico fino all’ultimo, con quattro squadre in lotta per due posti disponibili. A festeggiare sono state Roma e Como, mentre Milan e Juventus sono rimaste fuori dalla principale competizione europea al termine di novanta minuti carichi di tensione. I giallorossi e la squadra guidata da Cesc Fàbregas hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, centrando un traguardo storico per il club lombardo, alla sua prima qualificazione in Champions.

Differenze economiche tra Champions ed Europa League: Roma e Como vincono, Milan e Juventus perdono introiti

Oltre all’aspetto sportivo, la qualificazione alla Champions League rappresenta anche un obiettivo fondamentale dal punto di vista economico. L’accesso alla competizione garantisce infatti un premio iniziale di circa 18,62 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori entrate legate ai risultati, al market pool e al ranking storico dei club. Secondo le stime di Calcio e Finanza, la Roma potrebbe arrivare a incassare complessivamente circa 43,5 milioni di euro, mentre il Como si attesterebbe attorno ai 35 milioni, considerando il suo debutto assoluto nella competizione.

Di contro, la mancata qualificazione alla Champions rappresenta un duro colpo economico per Milan e Juventus.

Sempre secondo le stesse stime, i rossoneri rinuncerebbero a circa 39 milioni di euro, mentre i bianconeri arriverebbero a perdere potenzialmente fino a 42,6 milioni di euro. La partecipazione alla prossima Europa League garantisce infatti ricavi sensibilmente inferiori, stimati attorno ai 10 milioni di euro, una cifra nettamente più bassa che avrà inevitabili ripercussioni anche sulle strategie di mercato estive.

Prima storica qualificazione in Champions per il Como di Fabregas

Per il Como si tratta invece di una pagina completamente nuova della propria storia sportiva. Il club lombardo, infatti, non aveva mai partecipato alla Champions League prima d’ora, rendendo questa qualificazione un traguardo storico e senza precedenti.

Dopo anni trascorsi tra Serie B e progetti di ricostruzione, la squadra guidata da Cesc Fàbregas ha raggiunto un risultato che segna una svolta epocale per la società e per la città. L’approdo nella massima competizione europea rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un passaggio fondamentale per la crescita del club a livello internazionale.