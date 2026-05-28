Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Adrien Rabiot sarebbe già vicino a lasciare il Milan dopo appena una stagione vissuta in rossonero. Il centrocampista francese era arrivato la scorsa estate soprattutto grazie al lavoro di convincimento di Massimiliano Allegri, tecnico che aveva fortemente spinto per ritrovare il suo ex pupillo dopo gli anni condivisi alla Juventus.

Con il recente ribaltone societario deciso da Gerry Cardinale e l’uscita dello stesso Allegri, anche il futuro di Rabiot sarebbe tornato improvvisamente in discussione.

Secondo il giornalista Mirko Nicolino, il francese starebbe valutando concretamente la possibilità di cambiare nuovamente squadra, prendendo in considerazione due destinazioni molto importanti per il proprio futuro.

Inter e Napoli alla finestra per Rabiot

Fra le società maggiormente interessate al mediano ci sarebbero Inter e Napoli. I nerazzurri vedrebbero in Rabiot un profilo di esperienza internazionale capace di aggiungere fisicità e qualità alla mediana di Cristian Chivu. Allo stesso tempo, anche il Napoli starebbe monitorando la situazione con grande attenzione.

Il motivo sarebbe legato ancora una volta a Massimiliano Allegri, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del club partenopeo.

Il tecnico livornese ha sempre avuto grande fiducia nel francese e non sarebbe da escludere un tentativo diretto per convincerlo a raggiungerlo anche all’ombra del Vesuvio.

Juventus, Douglas Luiz verso una nuova cessione

Restando in tema centrocampisti, anche la Juventus starebbe preparando nuove operazioni in uscita. I bianconeri riabbracceranno nelle prossime settimane Douglas Luiz, di ritorno dal prestito all’Aston Villa, ma la sua permanenza a Torino potrebbe essere soltanto temporanea.

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Twitch Juventibus, l’amministratore delegato Damien Comolli continuerebbe a considerare il brasiliano un elemento cedibile. La valutazione del regista sudamericano si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus vorrebbe incassare per reinvestire sul mercato.

L’impressione è che Luciano Spalletti difficilmente potrà contare su Douglas Luiz nella prossima stagione. La strategia della dirigenza bianconera sembra infatti ormai orientata verso una separazione definitiva dal centrocampista ex Aston Villa.