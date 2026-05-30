Rafa Benitez è senza dubbio tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio; tra Premier League, Liga e Serie A è riuscito a conquistare buona parte dei trofei che riempiono la sua bacheca personale oltre che dei rispettivi club. Forte è l’attaccamento al campionato italiano, sia per la sua esperienza all’Inter che per l’avventura a Napoli, e proprio delle ultime scelte sul fronte calcistico partenopeo ha detto la sua in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Spicca anche la ‘quasi candidatura’ del tecnico spagnolo come allenatore dell’Italia ancora alla ricerca del suo futuro CT.

Rafa Benitez si ‘candida’ per la panchina della Nazionale Italiana: ‘Sarebbe uno stimolo’

“Per me sarebbe un altro stimolo quello di fare il CT”, queste le parole di Rafa Benitez incalzato sul possibile piacere nello sposare la causa della Nazionale Italiana ancora priva di una guida tecnica dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026 e con l’addio di Gennaro Gattuso. L’allenatore spagnolo ha dunque ammesso di essere alle prese con un approfondimento della lingua italiana - che sia un indizio anche in ottica ritorno in Serie A? - oltre a confermare come tra i suoi possibili obiettivi vi sia anche il ruolo da CT: “Se mi piacerebbe? Sì”.

‘Allegri nome giusto per il post-Conte’, Benitez promuove Max e la scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli

Non solo Nazionale Italiana, Rafa Benitez pare aver seguito attentamente le ultime dinamiche del campionato italiano e dati i suoi precedenti all’ombra del Vesuvio è stato anche incalzato a proposito della situazione in casa Napoli soprattutto in riferimento alla nuova guida tecnica, con buone probabilità targata Massimiliano Allegri, dopo l’addio di Antonio Conte.

“De Laurentiis è molto furbo”, ha sentenziato con il sorriso Rafa Benitez - sempre ai microfoni di Sky Sport - chiaramente con connotazione positiva in relazione alla scelta di puntare su Massimiliano Allegri, per il quale sembrerebbe mancare solo l'ufficialità, al posto del collega leccese sulla panchina partenopea.

“Dopo Antonio Conte non è facile trovare un allenatore all’altezza, il presidente invece l’ha trovato”, piena approvazione dunque sia per le qualità di Max che per la sapiente scelta del patron azzurro in vista della prossima stagione.