Il Real Madrid attraversa una fase cruciale, in crisi e con la necessità di ricostruire dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Il club spagnolo sembra richiamare Josè Mourinho sulla panchina, prospettando un suo possibile ritorno. La decisione finale potrebbe arrivare domenica, con la potenziale rielezione di Florentino Perez alla presidenza.

La situazione dei Blancos è complicata dalla fase elettorale. Álvaro Arbeloa lascerà la guida tecnica; il futuro di Diego Simeone all’Atletico Madrid appare incerto. Nella Liga, il Real Madrid è reduce da una stagione difficile, con una “caduta libera” che impone un nuovo progetto.

Mourinho, al Benfica, è il favorito per la ricostruzione, ma la sua nomina è legata agli esiti delle elezioni presidenziali.

Mourinho e il contesto elettorale

Josè Mourinho ha confermato i contatti con il Real Madrid, pur chiarendo: “È vero che io non ho parlato con il presidente Florentino. È vero che non ho parlato con nessuno della struttura del Real Madrid. Tutto questo è vero. Ma nessuno di noi è stupido. Ovviamente, tra il club e Jorge Mendes ci sono contatti”. Il tecnico portoghese ha anche ribadito: “Ho una proposta del Benfica. Non ho una proposta del Real Madrid. Dico anche che non possiamo nascondere che c’è qualcosa”. Mourinho ha un contratto con il Benfica fino al 2027, ma una clausola di uscita potrebbe facilitare il suo ritorno a Madrid.

L’ufficializzazione di Mourinho dipende dall’esito delle elezioni presidenziali del Real Madrid. Se Florentino Perez sarà riconfermato, il club potrebbe procedere rapidamente con la nomina del nuovo allenatore. In caso contrario, l’iter potrebbe subire ritardi, specialmente se emergessero altri candidati. Il calendario elettorale prevede la conclusione delle candidature il 23 maggio, con votazioni nei giorni successivi.

Il contesto calcistico europeo

La scelta del Real Madrid di puntare su Mourinho si inserisce in un contesto di significativi cambiamenti nei principali club europei. Il profilo del tecnico portoghese è considerato ideale per rilanciare la competitività della squadra, come evidenziato da Florentino Perez: “Ci ha elevato la competitività e da lì abbiamo vinto sei Coppe dei Campioni in dieci anni”. Il ritorno di Mourinho potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club blanco.