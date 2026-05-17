Al termine dell’ultima e decisiva gara casalinga della stagione, la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina ha innescato una veemente reazione da parte di una frangia di tifosi della Juventus. All’esterno dell’Allianz Stadium, subito dopo il fischio finale, si è levata una contestazione accesa, con i sostenitori che hanno intonato cori di profondo dissenso. Tra gli slogan più emblematici, si sono distinti “Rispettate i nostri colori”, un richiamo diretto all’orgoglio e all’identità del club, “La Juve siamo noi”, a sottolineare il legame indissolubile con la squadra, e il più esplicito “Ci avete rotto il c....”.

Queste manifestazioni di malcontento erano chiaramente rivolte a Locatelli e ai suoi compagni, evidenziando una frustrazione palpabile per la prestazione offerta e per l’andamento complessivo della stagione.

Le implicazioni per la Champions League

Il risultato negativo maturato tra le mura amiche ha avuto un impatto significativo, complicando notevolmente la corsa della Juventus alla qualificazione in Champions League. La squadra si trova ora in una posizione precaria, occupando il sesto posto in classifica, a soli due punti di distanza da Milan, Roma e Como. Questa situazione rende l’obiettivo minimo stagionale estremamente difficile da raggiungere. La posta in gioco è alta, e il rischio concreto è che persino una vittoria nel prossimo e attesissimo derby contro il Torino possa non essere sufficiente per centrare la qualificazione alla massima competizione europea.

La tensione sportiva si somma così al malumore dei tifosi, creando un clima di incertezza.

Il peso specifico della protesta

La contestazione, che si è svolta in modo concentrato e visibile all’esterno dello stadio, ha rappresentato un chiaro segnale del malcontento crescente tra i tifosi juventini. La delusione non riguarda solo la singola prestazione contro la Fiorentina, ma si estende alla situazione di classifica generale e all’atteggiamento percepito della squadra. I cori, diretti e senza filtri, hanno colpito nel vivo i protagonisti in campo, mettendo in luce una frattura evidente tra il pubblico e i giocatori. Questo episodio sottolinea come la passione dei sostenitori si sia trasformata in una critica aperta, richiedendo un cambio di rotta e un maggiore impegno per onorare la maglia bianconera.

Precedenti di dissenso tra i tifosi

Lo slogan “Rispettate i nostri colori” non è nuovo nel repertorio delle contestazioni juventine, essendo già stato utilizzato in passato in momenti di particolare tensione. Un esempio significativo risale al marzo del 2025, quando una frangia di ultras si radunò sotto l’hotel che ospitava la squadra. Alla vigilia di un’importante partita contro il Verona, i tifosi esposero striscioni e intonarono cori simili a quelli odierni, esprimendo una critica feroce nei confronti della dirigenza, dell’allenatore e dei giocatori. Questi episodi storici dimostrano come il malumore attuale non sia un fatto isolato, ma si inserisca in un contesto di aspettative elevate e di reazioni decise da parte di una tifoseria che chiede sempre il massimo impegno e rispetto per i valori del club.