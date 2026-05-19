Rolando Maran è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale albanese, un incarico di prestigio che segna un nuovo capitolo per la selezione calcistica. L'annuncio è stato dato oggi a Roma dal presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, durante una conferenza stampa significativa, alla presenza anche dell'ex tecnico Sylvinho. Maran, all'età di 62 anni, ha siglato un contratto biennale, assumendo la guida della squadra con l'ambizioso obiettivo di condurre l'Albania al primo posto in Nations League e, successivamente, alla qualificazione per EURO 2028.

Le ambizioni della Federcalcio albanese con Maran

Il presidente Armand Duka ha illustrato la visione per il futuro della nazionale, presentando il nuovo commissario tecnico. “Rendiamo pubblico il nome del nuovo commissario tecnico dell’Albania ed è Rolando Maran”, ha dichiarato Duka. Ha inoltre espresso gratitudine a Sylvinho e al suo staff per il lavoro svolto, confermando che la separazione è avvenuta di comune accordo. “Apriamo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo, come Maran. Puntiamo con decisione al primo posto in Nations League e alla qualificazione a EURO 2028, e poi continuiamo a perseguire l’obiettivo che non abbiamo mai raggiunto, ovvero partecipare ai Mondiali”, ha ribadito Duka, sottolineando le elevate aspettative.

L'emozione e l'impegno di Rolando Maran

Nelle sue prime dichiarazioni da CT dell'Albania, Rolando Maran ha manifestato profonda gratitudine e un forte senso di responsabilità. “Grazie per questa opportunità”, ha esordito il tecnico. Ha poi aggiunto di aver seguito con attenzione la Nazionale albanese, sviluppando un legame particolare con il suo popolo: “Mi state dando l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia”. Maran ha descritto l'incarico non solo come un ruolo professionale, ma come una vera e propria missione: “Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate”.

Il profilo del tecnico e le prossime sfide

Rolando Maran, con i suoi 62 anni, porta in dote una notevole esperienza nel mondo del calcio, culminata recentemente sulla panchina del Brescia prima di questa nuova avventura internazionale. Il suo contratto biennale con la Federcalcio albanese lo impegna a risollevare le sorti di una nazionale che, pur avendo mostrato potenziale, è stata eliminata ai playoff mondiali dalla Polonia. Con l'arrivo di Maran, l'Albania si prepara a intraprendere un nuovo ciclo, affidandosi a un tecnico esperto e visibilmente motivato a raggiungere traguardi importanti. Il debutto ufficiale di Maran sulla panchina albanese è atteso nelle prossime amichevoli, fissate per il 3 e il 6 giugno, che vedranno l'Albania affrontare rispettivamente Israele e Lussemburgo.