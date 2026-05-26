Donyel Malen è ufficialmente un calciatore della Roma a titolo definitivo. L'attaccante olandese, tra i principali protagonisti della recente cavalcata che ha portato il club giallorosso alla qualificazione in Champions League, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. L'annuncio, tramite nota ufficiale, conferma l'acquisto definitivo dopo il prestito dall'Aston Villa.

L'arrivo di Malen nella sessione di mercato invernale ha segnato una svolta per la squadra di Gasperini. Da quel momento, l'attaccante si è imposto come un elemento chiave, dimostrando un impatto devastante.

Nelle sue venti presenze con la maglia della Roma, ha realizzato quattordici gol, contribuendo in modo decisivo al terzo posto in campionato. Questo risultato ha permesso ai giallorossi di tornare nella massima competizione europea dopo sette stagioni di assenza.

L'impatto decisivo dell'attaccante olandese

L'acquisto di Malen si è concretizzato dopo che la squadra ha raggiunto la qualificazione alle coppe europee, condizione necessaria per l'obbligo di riscatto. L'olandese ha chiuso la stagione con quattordici reti in campionato e due assist, con grande efficacia sotto porta e una media di un gol ogni 105 minuti. Tra Serie A ed Europa League, Malen ha segnato quindici gol in venti presenze, confermandosi anche rigorista affidabile (tre rigori su quattro).

L'operazione per l'acquisto definitivo di Malen dall'Aston Villa è stata definita per 25 milioni di euro. Il suo impatto e la sua personalità hanno generato il soprannome "Bobby Malen". Questa denominazione, nata nell'ambito social e fantacalcistico grazie a Luca Diddi ("Il Tattico"), è diventata virale e ha riscosso successo, ripresa sia dal giocatore sia dalla società nel comunicato ufficiale che ne annunciava il riscatto.

Con la conferma di Donyel Malen fino al 2030, la Roma si assicura un attaccante di indubbia qualità e notevole prospettiva, pronto a essere protagonista anche nelle prossime stagioni europee.