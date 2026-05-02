La Roma femminile ha conquistato il suo terzo scudetto negli ultimi quattro anni, assicurandosi il titolo con due giornate di anticipo. Un trionfo maturato grazie alla decisiva vittoria per 2-0 contro la Ternana, celebrato davanti a oltre duemila tifosi entusiasti e sotto lo sguardo attento del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara. Questo successo conferma il dominio delle capitolini nel panorama del calcio femminile italiano.

Protagonista assoluta della serata è stata Manuela Giugliano, autrice di entrambe le reti che hanno sigillato l'incontro e la stagione.

Il primo gol è giunto su calcio di rigore, concesso dopo una prima esecuzione annullata e poi ripetuta grazie all'intervento del VAR. La centrocampista non ha fallito la seconda opportunità, portando in vantaggio la Roma. La seconda marcatura, invece, è stata realizzata con un preciso tiro dalla distanza, chiudendo di fatto la partita e regalando la matematica certezza dello scudetto alla squadra giallorossa.

Il percorso trionfale della stagione

Il trionfo della Roma femminile corona una stagione condotta costantemente ai vertici della classifica. La vittoria contro la Ternana, ottenuta tra le mura amiche, ha permesso alle giallorosse di festeggiare il titolo nazionale davanti al proprio pubblico.

Il contemporaneo successo dell'Inter, seconda in classifica, nel derby contro il Milan, non ha avuto alcuna incidenza sulla corsa scudetto, ormai saldamente nelle mani della formazione capitolina.

La presenza del direttore sportivo Ricky Massara sugli spalti ha evidenziato l'importanza di questo evento per la società, che negli ultimi anni ha investito con determinazione nel settore femminile, raccogliendo risultati di prestigio sia a livello nazionale che internazionale.

La crescita e l'affermazione nel calcio femminile

Negli ultimi quattro anni, la Roma femminile si è imposta come una delle realtà più solide e competitive del campionato italiano. Il terzo scudetto rappresenta la chiara conferma di un progetto tecnico e societario lungimirante, che ha saputo valorizzare giovani talenti e integrare figure di grande esperienza come Manuela Giugliano, protagonista indiscussa di questa stagione.

La squadra, guidata da una forte identità di gruppo e sostenuta da un pubblico sempre più numeroso e appassionato, ha dimostrato di saper ribaltare i pronostici della vigilia, esibendo grande maturità e determinazione nei momenti cruciali.

Il successo contro la Ternana non solo consegna il titolo alle giallorosse, ma rafforza ulteriormente il ruolo della Roma nel calcio femminile italiano, ponendo solide basi per il raggiungimento di nuovi e ambiziosi traguardi nelle prossime stagioni.