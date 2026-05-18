La Roma si prepara ad affrontare l'ultima e cruciale partita della stagione contro il Verona, ma dovrà fare a meno di un pilastro della sua difesa: Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, il cui infortunio si è verificato nel primo tempo del recente derby, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Gli esami strumentali, condotti con urgenza dopo la gara, hanno purtroppo confermato la serietà del problema muscolare, rendendo la sua assenza un significativo impedimento per la squadra giallorossa, che è intensamente impegnata nella fase finale della corsa per la qualificazione europea.

La situazione nell'infermeria romanista si presenta ulteriormente complessa a causa delle condizioni di altri due elementi importanti. Il capitano, Lorenzo Pellegrini, è alle prese con un'infiammazione localizzata sulla cicatrice del bicipite femorale destro. La sua condizione fisica sarà oggetto di attente e quotidiane valutazioni da parte dello staff medico, che monitorerà costantemente i progressi per stabilire la sua eventuale disponibilità. Analogamente, Koné sta gestendo un sovraccarico muscolare; anche per lui, le condizioni verranno monitorate quotidianamente per comprendere se potrà essere incluso nella lista dei convocati per l'incontro conclusivo della stagione, un match di fondamentale importanza.

Ndicka: lo stop forzato dopo il derby

Il centrale difensivo ivoriano era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la prima frazione della sentitissima stracittadina. I successivi accertamenti clinici hanno purtroppo confermato la diagnosi di lesione, escludendo in maniera definitiva la sua partecipazione alla sfida in programma contro il Verona. La Roma si troverà così a dover rinunciare a un elemento cardine della propria retroguardia proprio nel momento più delicato e decisivo del campionato. Questa assenza imporrà inevitabilmente degli adattamenti tattici al tecnico, che dovrà trovare soluzioni alternative per garantire solidità difensiva.

La Roma e l'obiettivo qualificazione europea

La formazione giallorossa si appresta ad affrontare l'ultima giornata del campionato con il suo destino sportivo saldamente nelle proprie mani. Questa posizione di notevole vantaggio è stata raggiunta grazie alla convincente vittoria ottenuta nel recente derby e alla contemporanea, quanto inattesa, sconfitta subita dalla Juventus contro la Fiorentina. Il quarto posto in classifica è ora un obiettivo concreto e tangibile, che aprirebbe le porte alla massima competizione continentale. Tuttavia, l'assenza forzata di Ndicka e le condizioni fisiche non ottimali di altri giocatori chiave, come Pellegrini e Koné, rappresentano un'incognita significativa che potrebbe influenzare l'esito della gara.

Per quanto riguarda la linea difensiva, in sostituzione dell'infortunato Ndicka, la soluzione più probabile vede l'impiego di Ghilardi. Per Pellegrini e Koné, invece, si attenderanno con ansia le valutazioni dei prossimi giorni per determinare la loro effettiva disponibilità a scendere in campo al Bentegodi, in un incontro che ha il sapore di una vera e propria finale stagionale.