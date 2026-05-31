Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube facendo chiarezza su diverse indiscrezioni di calciomercato. Partendo dall'Inter, Romano ha detto: "Non ho nulla ovviamente contro chi ha dato questa notizia, ma la pista che porterebbe Maguire all'Inter non mi risulta. Da quello che so l'inglese resterà al Manchester United, dove viene considerato una pedina fondamentale. Lo stopper ha un rapporto eccezionale con Carrick che vuole ripartire da lui nella prossima stagione, anche perché l'apporto di Maguire nell'annata da poco conclusa è stato eccezionale.

Inoltre parliamo di un calciatore che ha appena rinnovato il contratto con i Red Devils e attenzione, non parliamo di un prolungamento ponte per permettere alla società britannica di cederlo con più calma ma di un vero e proprio rinnovo. Quindi a meno di clamorosi litigi o scenari che non possiamo prevedere Maguire resterà allo United.

Juventus, Romano parla chiaro: 'Per Douglas Luiz sfumati 25 milioni di euro'

Sulla Juventus Romano ha poi detto: "L'Aston Villa ha comunicato ufficialmente ai bianconeri che Douglas Luiz non sarà riscattato. Sfumano quindi 25 milioni di euro potenzialmente in entrata per la società piemontese, che non è proprio sorpresa dalla scelta del club inglese ma che un po' sperava nel grande rapporto fra il regista e Unai Emery per magari negoziare una sua vendita.

Il calciatore quindi tornerà a Torino ma la cosa certa è che il discorso Douglas Luiz ora per Comolli diventerà un nodo da dover scogliere. Perché non è un calciatore sul quale sembra vogliano puntare e perciò nella lunga estate che ci attende dovremmo seguirlo con attenzione".

Romano: 'Leao ha spiazzato un po' tutti nel Milan per i tempi ma voleva far capire il suo desiderio'

Infine Romano ha detto la sua anche sul caso Leao: "Per contestualizzare un po' la vicenda, posso dire che Leao ha sorpreso un po' tutti nel Milan per quanto concerne le tempistiche con le quale è uscito con certe dichiarazioni. Evidentemente il portoghese ha voluto fare chiarezza in maniera evidente per quanto concerne il suo futuro anziché restare in silenzio e far passare delle settimane.

Vediamo cosa accadrà ma è una trattativa che non sarà semplice da chiudere: ad oggi per il lusitano stanno chiamando dalla Turchia ma il calciatore vorrebbe aspettare altre offerte, magari da campionati più importanti. Poi ovviamente va aspettato anche il nuovo ds del Milan e capire quanto valuteranno Leao".