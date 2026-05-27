Il mercato estivo è appena iniziato ma già infiamma la fantasia delle big della Serie A tra sogni, trattative e strategie in delineamento per la prossima stagione. In casa Juventus, ad esempio, il nome di Momo Salah non rappresenterebbe una pista realmente concreta.

Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, il club bianconero sarebbe concentrato su altri reparti e non starebbe lavorando all’arrivo dell’attaccante egiziano. Una scelta dettata anche da motivazioni economiche: Salah resta infatti uno dei calciatori più popolari del mondo arabo e diversi club della Saudi Pro League potrebbero presto presentargli offerte fuori portata per il calcio italiano.

Alla Continassa sarebbero dunque orientati verso obiettivi differenti, soprattutto dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League che obbligherà la Juventus a pianificare con maggiore attenzione gli investimenti.

Roma, Greenwood è più di un’idea

Molto più concreto sembrerebbe invece il pressing della Roma per Mason Greenwood. L’esterno offensivo del Marsiglia piacerebbe moltissimo sia alla dirigenza giallorossa che a Gian Piero Gasperini, deciso a costruire una squadra veloce e aggressiva negli ultimi trenta metri.

Secondo quanto raccontato dal giornalista Jonathan Calò durante la trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo”, Gasperini avrebbe addirittura in programma una call diretta con il giocatore per illustrargli il proprio progetto tecnico.

La trattativa con il Marsiglia non sarebbe semplice, soprattutto dal punto di vista economico. Il club francese valuterebbe infatti Greenwood almeno 50 milioni di euro, ma la Roma potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti tra le società e i nuovi introiti garantiti dalla qualificazione alla prossima Champions League.

L’inglese rappresenterebbe un innesto di assoluto livello internazionale e uno dei colpi più importanti dell’estate giallorossa.

Napoli, Italiano in pole per il dopo Conte

Molto caldo resta infine anche il mercato degli allenatori. Dopo l’addio ormai annunciato di Antonio Conte, il Napoli starebbe accelerando per trovare la nuova guida tecnica.

Secondo le ultime indiscrezioni, Vincenzo Italiano sarebbe in vantaggio rispetto a Massimiliano Allegri.

Nella giornata di ieri il tecnico del Bologna avrebbe avuto un incontro molto positivo con Aurelio De Laurentiis.

Il nodo principale resterebbe legato al contratto che Italiano ha ancora con il Bologna fino al 2027. Il Napoli dovrà quindi trovare un’intesa con il club emiliano per liberare anticipatamente l’allenatore e permettergli di iniziare una nuova avventura sulla panchina azzurra.