Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha preso la parola in occasione del significativo incontro al Quirinale, che ha visto riunite le squadre finaliste della Coppa Italia. L'evento, tenutosi a Roma, ha ospitato le delegazioni dei club che si contenderanno il prestigioso trofeo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarri ha delineato il profondo valore che questa imminente partita riveste per l'intera società biancoceleste e per i suoi sostenitori, evidenziando al contempo il rispetto per l'avversario e la determinazione con cui la Lazio affronterà la sfida decisiva.

Nel suo intervento, il tecnico ha dichiarato con enfasi: "Andremo in campo per una partita importantissima, con un avversario di grande valore, che merita assoluto rispetto; giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo, consapevoli che ci sono cose che vanno al di là della vittoria e della sconfitta. Dovremo fare il tifo per la nostra passione, il calcio". Sarri ha poi voluto rimarcare come la passione sia un elemento cardine, non solo per i tifosi che seguono la squadra, ma anche per tutti coloro che operano quotidianamente nel mondo del calcio.

L'onore di essere ricevuti al Quirinale

Rivolgendosi direttamente al Presidente Mattarella, Sarri ha espresso il suo profondo apprezzamento: "Essere al Quirinale è un grande onore, la ringrazio per il tempo che ci dedica e dedica a questa manifestazione che lei ha contribuito a rendere più importante".

Il tecnico ha parlato in rappresentanza del gruppo squadra e dello staff tecnico della Lazio, ripercorrendo la lunga storia della società, che vanta ben 126 anni di esistenza, e il suo riconoscimento come ente morale nel corso della sua lunga vita.

Sarri ha poi posto l'accento sull'importanza del senso di appartenenza e sull'amore immenso e la grande passione che il popolo laziale dimostra per i propri colori. "Parlo in rappresentanza di un popolo che mostra un amore immenso e una grande passione per i nostri colori. La passione è qualcosa di importante, è motore per le nostre vite. Mi considero fortunato, perché in questi anni al campo di allenamento non ho avuto la sensazione di andare a lavorare ma a coltivare passione.

Questo è ciò che cerco di trasmettere", ha affermato il mister, sottolineando il suo personale legame con il mondo del calcio.

Il contesto dell'incontro e l'attesa per la finale

L'incontro al Quirinale si colloca come un momento significativo nel percorso di avvicinamento alla finale di Coppa Italia, un appuntamento attesissimo e profondamente sentito sia dalla società sia dai suoi numerosi tifosi. La presenza delle squadre finaliste presso il palazzo presidenziale costituisce un importante riconoscimento istituzionale e una valorizzazione del calcio non solo come sport, ma anche come rilevante fenomeno sociale e culturale. L'evento è stato inoltre trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lazio, permettendo alla vasta comunità biancoceleste di partecipare attivamente all'attesa per la decisiva sfida.

La finale di Coppa Italia si configura, dunque, come un'occasione che trascende il mero aspetto sportivo, trasformandosi in un momento di condivisione di valori e di passione collettiva. Questi elementi, che Sarri ha saputo sapientemente porre al centro del suo discorso, ribadiscono il ruolo intrinseco del calcio quale motore di entusiasmo e di partecipazione per un'intera comunità.