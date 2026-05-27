Il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alle condizioni fisiche di Lionel Messi. L'allarme era scattato dopo che il capitano dell'Albiceleste aveva richiesto la sostituzione durante la sua ultima partita di Major League Soccer con l'Inter Miami, a causa di un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra. Il club statunitense ha successivamente confermato che Messi soffre di un “sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro”, specificando che il suo ritorno in campo dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali.

Intervenendo sulla questione, Scaloni ha dichiarato: “Le prime notizie non sono così male. Logicamente, preferiremmo che non gli fosse successo nulla. Ora dobbiamo aspettare e vedere come progredisce e, soprattutto, quali ulteriori esami verranno effettuati”. Il tecnico argentino ha quindi sottolineato l'importanza di attendere i risultati dei prossimi controlli per ottenere un quadro più chiaro della situazione, mantenendo un atteggiamento fiducioso in vista dei prossimi Mondiali.

La gestione del carico di lavoro di Messi

Messi, all'età di trentotto anni, ha gestito con estrema attenzione il proprio carico di lavoro sin dal suo arrivo all'Inter Miami nel 2023. Lo staff tecnico e medico ha regolarmente concesso al giocatore periodi di riposo durante le fasi più intense del calendario.

Negli ultimi anni, il campione argentino ha affrontato diversi problemi muscolari, in particolare ai muscoli posteriori della coscia, che lo avevano già costretto a saltare parte della preparazione con il club statunitense all'inizio del 2026. L'attenzione dello staff medico e tecnico rimane dunque massima per assicurare la migliore condizione fisica possibile in vista della rassegna iridata.

Il commissario tecnico argentino ha seguito la partita in cui Messi ha chiesto il cambio direttamente dalla sede della federazione, esprimendo sollievo per la decisione del giocatore di non rischiare ulteriori complicazioni. La prudenza adottata dal capitano dell'Argentina è stata giudicata una scelta responsabile, specialmente in prossimità di un appuntamento di tale importanza come i Mondiali.

Il cammino dell'Argentina verso il Mondiale

Scaloni è atteso a comunicare la lista definitiva dei convocati per il Mondiale la prossima settimana. L'Argentina inizierà il suo percorso nella competizione affrontando l'Algeria a Kansas City, per poi misurarsi con Austria e Giordania nella fase a gironi. Sebbene Messi non abbia ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione, è ampiamente atteso per quella che potrebbe essere la sua sesta presenza alla fase finale della Coppa del Mondo, un traguardo che lo eguaglierebbe a campioni come Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa. Nel frattempo, la Major League Soccer ha sospeso le attività di campionato per la pausa legata ai Mondiali, mentre la nazionale argentina disputerà due amichevoli di preparazione negli Stati Uniti contro Honduras e Islanda.

La gestione meticolosa del carico di lavoro e la stretta collaborazione tra il club e la nazionale saranno fattori cruciali per il pieno recupero di Messi e per le ambizioni dell'Argentina nella rassegna iridata. L'evoluzione delle condizioni del capitano sarà monitorata con grande attenzione nei prossimi giorni, in attesa degli esiti degli ulteriori esami clinici.