Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube di quello che potrebbe essere il futuro della gestione tecnica del Milan: "Il Napoli deve trovare l'erede di Antonio Conte e molti hanno parlato di Massimiliano Allegri, ma mi risulta che il livornese voglia proseguire al Milan. Dico di più, Allegri sta già parlando con alcuni calciatori in vista della prossima stagione, sta spingendo per alcuni rinnovi come quello di Pavlovic e di Luka Modric. I due hanno un rapporto diretto, la sensazione è che il croato, con la conferma di Allegri, possa essere ulteriormente indotto ad allungare il contratto che è in scadenza.

Il Milan ha questa opzione per rinnovare a 4 milioni e mezzo più bonus, ma perché sia definita e utilizzata questa opzione serve il nullaosta del centrocampista che credo voglia fare un'ultima last dance in una squadra che gioca la Champions. Quindi se il Milan si qualifica domenica sera e resta Allegri, è conseguenziale che Modric potrebbe fare l'ultimo giro di giostra in rossonero e poi magari nel 2027 smettere".

Schira: 'Zirkzee messo nel mirino di due club italiani, uno è la Roma'

Schira, parlando poi di calciomercato ha riferito: "La Roma cerca una punta e attenzione anche al nome di Joshua Zirzee, perché piace ed è un giocatore che a Manchester ha fatto il suo tempo. In questi due anni ha giocato pochissimo, ha capito forse anche lui di aver sbagliato, poteva già lasciare l'estate scorsa o quanto meno poteva dire addio allo United a gennaio.

E allora con un po' di ritardo può lasciare i Reds e ovviamente molte strade portano all'Italia perché è un campionato che conosce nel quale ha fatto molto bene, Quindi occhio al ritorno in Serie A di Joshua Zirzee, il suo agente Kia Joorabchian ci sta lavorando e sta parlando fondamentalmente con due club. Il primo è appunto la Roma, che ci aveva già provato a gennaio, perché piace molto a Gasperini, perché comunque Dovbik è in uscita, Ferguson non verrà scattato, e perché Malen, che è fantastico, non può essere l'unico centravanti, soprattutto se la Roma dovesse fare la Champions".

Juve, occhi su Zirkzee

Schira ha concluso: "Occhio anche alla Juve, perché se Vlahovic non dovesse rinnovare, allora la società bianconera dovrebbe prendere due attaccanti e allora è chiaro che Kolo Muani è sempre un nome da tenere d'occhio, ma terrei d'occhio anche quello di Zirzee insieme ad altre punte.

Tra l'altro la Juve deve parlare con Joorabchian per il futuro di Douglas Luiz che l'Aston Villa non riscatterà nonostante il quarto posto in campionato e la vittoria dell'Europa League. Quindi nel momento in cui l'agente turco tornerà a Torino, la Juve parlerà con lui sia di Douglas Luiz sia di Joshua Zirzee".