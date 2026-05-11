La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della trentasettesima e penultima giornata di campionato, stabilendo gli anticipi e gli orari delle partite decisive per la corsa alle competizioni europee. Le squadre coinvolte in questa lotta scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12:30. Tra gli incontri spicca il derby Roma-Lazio, affiancato da Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Per quest'ultima gara, è prevista una possibile variazione d'orario: se il Napoli dovesse essere già qualificato alla Champions League, la partita si disputerà comunque domenica ma alle 18:00.

Il programma della giornata prosegue con l'incontro Inter-Verona, fissato alle 15:00. Successivamente, Atalanta-Bologna si giocherà alle 18:00. La serata si concluderà alle 20:45 con tre sfide: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. La decisione di anticipare le gare delle squadre in corsa per l'Europa è volta a garantire la contemporaneità e la regolarità della competizione nelle fasi finali del torneo.

Derby della Capitale e sfide cruciali per l'Europa

Il derby tra Roma e Lazio si conferma uno degli appuntamenti più attesi della giornata, con entrambe le squadre ancora in corsa per un posto nelle competizioni continentali. Anche Milan, Juventus e Parma saranno impegnate in sfide cruciali, rispettivamente contro Genoa, Fiorentina e Como.

La scelta di concentrare questi incontri alle 12:30 riflette la volontà di mantenere alta la tensione e l'equilibrio sportivo fino all'ultimo turno.

Inter-Verona alle 15:00 e il calendario della giornata

Per l'Inter, la squadra nerazzurra disputerà l'ultima partita casalinga stagionale contro l'Hellas Verona alle 15:00. Questo orario, confermato dal calendario ufficiale, permette ai tifosi di assistere a una delle ultime sfide della stagione in una fascia pomeridiana tradizionale. Il calendario della trentasettesima giornata prevede una distribuzione degli incontri su quattro fasce orarie, con l'obiettivo di favorire la massima trasparenza e competitività nella fase finale del campionato.