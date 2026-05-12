Il campionato di Serie A è vicino alla sua conclusione, ma riesce ancora a far discutere. A causa dell'incertezza che caratterizza la classifica nella zona che riguarda la qualificazione in Champions League, le partite di Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como si dovranno giocare in contemporanea per mantenere la competizione corretta. In questo contesto è sorto un grande problema organizzativo per la Lega Serie A, infatti, domenica 17 maggio, si terrà la finale degli Internazionali d'Italia e in questa penultima giornata di Serie A si giocherà il derby di Roma.

La decisione della prefettura

La prefettura, in contrasto con la Lega Serie A che avrebbe voluto far giocare le partite domenica 17 maggio alle 12:30, ha disposto lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 e di conseguenza, anche gli altri match dovrebbero essere spostati nello stesso giorno e orario per garantire la contemporaneità.

La posizione della Lega Serie A

La Lega si è mostrata restìa allo spostamento di tutte le partite e per questo motivo ha deciso di ricorrere al TAR per bloccare la decisione del prefetto. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, quando gli è stato chiesto se fosse ormai deciso che il derby si sarebbe giocato di lunedì ha risposto: "Non credo proprio.

Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità."

E i tifosi?

Nel marasma generale, che vede il braccio di ferro tra istituzione politica e sportiva, nessuno ha pensato ai tifosi. Nel clima di incertezza che si è generato in molti non sanno come organizzarsi, portando così il rischio di vedere molti stadi vuoti nelle partite più importanti della stagione per molte squadre.