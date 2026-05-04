Il giudice sportivo della Serie B ha emesso i suoi verdetti in vista dell'ultima e decisiva giornata di campionato, comminando la squalifica per un turno a tredici calciatori. Questi provvedimenti, giunti a seguito delle gare della 37ª giornata, avranno un impatto significativo sulle squadre ancora in lizza per la promozione e per la salvezza, aggiungendo un elemento di incertezza a un finale di stagione già ricco di tensioni.

Tra i giocatori che dovranno saltare il prossimo impegno, cinque sono stati fermati in seguito a un'espulsione. Si tratta di Matthias Verreth del Bari, Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo del Modena, Filippo Bandinelli dello Spezia, Alessandro Fontanarossa dell’Avellino e Bernat Guiu Vilanova della Virtus Entella.

A questi si aggiungono altri otto calciatori, tutti squalificati per una giornata: Andrea Adorante del Venezia, Simone Bonetti della Reggiana, Mathias Braunoder del Bari, Nicolò Calabrese della Carrarese, Francesco Conti della Sampdoria, Emanuel Gyasi del Palermo, Simone Santoro del Modena e Lorenzo Villa del Padova. Un elenco di nomi che include pedine importanti per molte formazioni.

Le assenze chiave e l'impatto sulle sfide decisive

Le decisioni del giudice sportivo arrivano in un momento cruciale, con la Serie B che si prepara a un'ultima giornata che definirà gran parte dei verdetti. Diverse squadre si trovano ora a dover affrontare impegni fondamentali senza elementi di spicco.

Il Bari, ad esempio, dovrà fare a meno di ben due giocatori, Verreth e Braunoder, nella delicata sfida contro il Catanzaro, una gara che potrebbe essere determinante per le sue ambizioni.

Anche lo Spezia, impegnato in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza contro il Pescara, si presenterà senza il centrocampista Bandinelli, una defezione che potrebbe pesare notevolmente. La Reggiana, che affronterà la Sampdoria, dovrà rinunciare a Bonetti, mentre i blucerchiati saranno privi di Conti, due assenze che modificheranno gli equilibri a centrocampo. Il Venezia, già sicuro della promozione in Serie A, affronterà la sua prima partita da neopromossa senza Adorante, ma con la serenità di aver già raggiunto il suo obiettivo primario.

Oltre ai calciatori, i provvedimenti disciplinari hanno coinvolto anche due membri degli staff tecnici. Il dirigente Paolo Mele della Carrarese e il preparatore Danilo Chiodi del Südtirol sono stati entrambi fermati per una giornata, a causa di proteste plateali rivolte all'operato arbitrale.

Queste sanzioni evidenziano la tensione che ha caratterizzato la penultima giornata di campionato.

Un finale di Serie B ad alta tensione

L'ultima giornata di Serie B si preannuncia dunque ricca di suspense e colpi di scena, con le numerose defezioni che potrebbero rimescolare ulteriormente le carte. Molti verdetti sono ancora da scrivere: dalla seconda promozione diretta in Serie A, contesa fino all'ultimo respiro tra Frosinone e Monza, alla complessa battaglia per evitare la retrocessione. Quest'ultima vede coinvolte diverse squadre, dalla quattordicesima alla ventesima posizione, tutte determinate a conquistare la permanenza nella categoria. Le assenze forzate di questi tredici calciatori, unito alle sanzioni per i membri degli staff, aggiungono un ulteriore strato di imprevedibilità a un campionato che si conferma avvincente fino all'ultimo fischio.