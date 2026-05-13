Alta tensione nel calcio spagnolo dopo la conferenza stampa di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Le sue dichiarazioni, che hanno attaccato duramente stampa e sistema arbitrale, hanno riacceso lo scontro in una stagione "zero tituli" per i Blancos, eliminati dalla Champions e deludenti in Liga. Perez ha anche annunciato nuove elezioni nel club.

Al centro delle polemiche, le accuse di Perez su "sette titoli di Liga rubati" a causa di presunti favori arbitrali, con riferimento al caso Negreira che coinvolge il Barcellona. Il presidente del Real ha definito la vicenda "il più grande caso di corruzione della storia" e ha annunciato l'invio di un dossier all'UEFA.

Il Barcellona, intanto, sta "analizzando attentamente" le dichiarazioni e valuta azioni legali per le accuse di "corruzione" e presunti favori arbitrali.

Le reazioni alle parole del presidente

Le affermazioni di Perez hanno generato reazioni immediate. La ministra spagnola dell'Uguaglianza, Ana Redondo, ha definito "maschilisti, anacronistici e assolutamente fuori luogo" i commenti rivolti dal presidente a due giornaliste. Perez aveva chiamato una reporter "quella ragazzina" e, riferendosi a Maria José Fuentealamo, aveva dichiarato: "È una donna, non so nemmeno se sappia di calcio". La giornalista, veterana del settore, ha risposto con ironia: "Per capire la crisi del Real Madrid forse non serve un master in giornalismo sportivo, ma qualcosina di calcio la so".

Il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha difeso apertamente la linea del presidente. "Al Real Madrid sono stati rubati sette titoli di Liga per favori arbitrali? Certo!", ha dichiarato. Arbeloa ha sostenuto che "ci sono cose che non conosciamo ancora" e ha trovato "incredibile che solo il Real Madrid difenda la legalità nel calcio". Ha ribadito che il presidente "è l'unico capace di riaddrizzare questa situazione" e ha denunciato il "maltrattamento quotidiano" riservato dagli organi di stampa agli ex Galacticos.

Contesto e prospettive future

Il caso Negreira, che vede il Barcellona accusato di pagamenti ad alcune società collegate all'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli per diciassette anni, continua ad alimentare le tensioni.

Il Barcellona ha sempre negato ogni illecito, ribadendo la propria intenzione di difendersi e dicendo fossero pagamenti fatti per relazioni su arbitri, cosa - dice il Barcellona - comune. Nel frattempo, il Real Madrid si prepara alle elezioni della nuova giunta. Florentino Perez e il suo gruppo si ripresenteranno, fiduciosi di essere rieletti, dato che pochi possono permettersi gli "avalli" richiesti, pari al 15% del bilancio del club.

Tra le varie crisi, il club Blanco ha ricevuto una notizia positiva: un tribunale di Madrid ha dato ragione al Real Madrid nel processo penale per l'inquinamento acustico al Bernabéu. La sentenza ha stabilito che la responsabilità non è del club, ma delle compagnie che affittano lo stadio per gli eventi, liberando Perez da risarcimenti.

Sul fronte sportivo, la squadra affronterà il Real Oviedo, mentre l'attenzione si sposta sulle prossime mosse societarie, inclusa la possibile nomina di un nuovo allenatore e il rafforzamento della rosa.