Sisal celebra gli ottanta anni della Schedina, un’icona che ha profondamente segnato la storia dello sport e della cultura popolare italiana. Nata nel 1946, in un’Italia impegnata nella ricostruzione post-bellica, la Schedina, poi conosciuta come Totocalcio, si è affermata fin da subito come molto più di un semplice gioco. È diventata un vero e proprio rito collettivo, capace di coinvolgere milioni di italiani, di sostenere attivamente la ripresa delle attività sportive e di accompagnare innumerevoli momenti di condivisione nella vita quotidiana del Paese.

Con l’introduzione del suo primo concorso a pronostici, Sisal ha saputo creare un linguaggio e una modalità di partecipazione che sono entrati stabilmente nell’immaginario collettivo. In questi ottanta anni di attività, l’azienda si è distinta come promotrice di innovazione e responsabilità, contribuendo in modo significativo all’evoluzione delle abitudini degli italiani. Marco Tiso, managing director di Sisal Italy, ha sottolineato: "Fin dalle origini, Sisal ha saputo coniugare innovazione e responsabilità, creando un linguaggio capace di coinvolgere le persone e andare oltre il gioco. Questa spinta continua all’innovazione, insieme alla capacità di guardare oltre, guida ancora oggi il nostro percorso: un dialogo continuo con la società, con l’obiettivo di creare connessioni tra le persone e rafforzare il senso di comunità, generando valore non solo economico ma anche sociale".

La Schedina: un rito collettivo nella cultura italiana

La Schedina, emersa in un periodo cruciale di ricostruzione nazionale, ha rappresentato per milioni di italiani un’importante occasione di speranza e partecipazione. Il suo straordinario successo l’ha resa parte integrante della cultura popolare, accompagnando intere generazioni di appassionati e fornendo un contributo fondamentale alla ripresa dello sport nel dopoguerra. Oltre a offrire l’emozione della potenziale vincita, il gioco ha favorito in modo significativo momenti di aggregazione e confronto, rafforzando così il senso di appartenenza e di comunità.

Tra memoria storica e visione futura: le celebrazioni

Le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Schedina proseguiranno con un evento di particolare rilevanza: “Memorie di carta.

Sport Italia e gli 80 anni di Sisal e del Totocalcio”. Questo appuntamento, in programma presso la prestigiosa Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, sarà interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale. L’iniziativa prevede il restauro dei primi sei numeri della storica testata “Sport Italia”, una pubblicazione nata proprio in concomitanza con il primo concorso della Schedina e attiva fino ai primi anni Duemila. L’evento offrirà un’opportunità unica per riflettere sull’evoluzione del gioco e sul suo ruolo cruciale nella costruzione di un immaginario collettivo profondamente legato allo sport e alla partecipazione popolare.

Gli ottanta anni della Schedina non costituiscono, dunque, soltanto una celebrazione della ricca storia di Sisal, ma rappresentano anche un significativo sguardo verso il futuro.

Un futuro all’insegna della costante innovazione, della responsabilità sociale e della capacità intrinseca di continuare a connettere le persone, generando un valore che si estende ben oltre l’aspetto puramente economico, abbracciando anche quello sociale.