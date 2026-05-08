Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha aperto alla possibilità di vedere Dusan Vlahovic titolare nella prossima e cruciale sfida di campionato contro il Lecce. L'allenatore bianconero, intervenuto alla vigilia della trasferta salentina, ha confermato che l'ipotesi di schierare il centravanti serbo dal primo minuto è "una considerazione corretta". Tuttavia, Spalletti ha voluto mantenere alta la cautela, sottolineando che la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della gara: "Mancano ancora delle ore, vediamo se tutto andrà nella maniera corretta, ma non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità, dobbiamo fare le cose in maniera corretta".

Queste parole suggeriscono un approccio ponderato, volto a non affrettare i tempi e a garantire la migliore condizione per il giocatore.

Spalletti ha poi rivolto la sua attenzione alla reazione della squadra dopo i recenti risultati che hanno lasciato l'amaro in bocca. Con un'analisi profonda e motivazionale, il tecnico ha espresso piena fiducia nel gruppo: "Sono convinto che avremo una reazione, dal dolore emerge una forza che prima non possedevi: funziona così nella vita, il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene e sei costretto a doverlo ribaltare". Una dichiarazione che evidenzia la sua volontà di stimolare la resilienza e la determinazione dei suoi calciatori. L'allenatore ha ribadito di aver percepito il malessere dei giocatori per le mancate vittorie: "Questi ragazzi stanno male quando non vincono, ho visto le loro facce e sono certo che reagiranno, non dobbiamo farci condizionare dai ragionamenti o dalle opinioni perché abbiamo tutto lì davanti".

Un chiaro invito a concentrarsi sugli obiettivi interni, ignorando le pressioni esterne.

La sfida di Lecce e gli obiettivi bianconeri

La vigilia della gara contro il Lecce è stata anche l'occasione per Spalletti di fare il punto sulla situazione in classifica e sulle prospettive della Juventus. Il tecnico ha ammesso che gli ultimi risultati hanno ridotto il margine di errore: "Dopo l’ultima partita ci siamo tolti qualche possibilità e alternativa in più: davanti a noi abbiamo tre porte e dobbiamo aprirle in tutte le maniere". Una metafora che sottolinea l'urgenza di ottenere risultati positivi per non compromettere gli obiettivi stagionali. Spalletti ha inoltre voluto rimarcare l'importanza del supporto dei tifosi, citando l'episodio degli applausi dopo la partita contro il Verona: "Vogliamo ripartire dalla fine della gara contro il Verona: se uno stadio come il nostro, che è abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra contro cui dovevamo assolutamente vincere, è segno che non è stato tutto da buttare".

Un segnale di apprezzamento per l'impegno, nonostante il risultato.

Le scelte tattiche e la corsa Champions

In vista della delicata trasferta, le ultime indiscrezioni delineano un ballottaggio serrato per il ruolo di centravanti tra Dusan Vlahovic e Jonathan David. Il serbo, dopo un lungo infortunio, sembra aver recuperato la migliore condizione fisica, rendendosi un'opzione concreta per la formazione titolare. La Juventus, reduce da due pareggi consecutivi, si trova in una fase cruciale della stagione e non può permettersi ulteriori passi falsi nella serrata corsa alla qualificazione in Champions League. La classifica vede la Roma distante un solo punto e il Como a tre lunghezze, con un imperativo di vittoria che incombe sui bianconeri.

La probabile formazione dovrebbe vedere Kenan Yildiz e Francisco Conceicao a supporto dell'attacco, pronti a fornire estro e dinamismo. A centrocampo, Manuel Locatelli dovrebbe rientrare, garantendo equilibrio e qualità. La linea difensiva, a protezione di Michele Di Gregorio, sarà composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly, a formare un blocco solido e affidabile.