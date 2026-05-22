Il Südtirol ha conquistato la salvezza in Serie B, mantenendo la categoria dopo il doppio pareggio per 0-0 contro il Bari nei playout. Il risultato finale condanna i pugliesi alla retrocessione in Serie C, dove si uniranno a Pescara, Spezia e Reggiana.

Le due sfide decisive si sono concluse senza reti: la gara d'andata a Bari e quella di ritorno a Bolzano hanno entrambe registrato uno 0-0. In base al regolamento dei playout, in caso di parità nel risultato aggregato, la squadra che si è classificata meglio nella stagione regolare ottiene la permanenza.

Il Südtirol, avendo chiuso al sedicesimo posto, ha così garantito la propria permanenza in Serie B, mentre il Bari, non riuscendo a prevalere, è costretto a scendere di categoria.

Verdetti finali: retrocessioni e promozioni

La stagione regolare aveva già decretato la retrocessione in Serie C per Reggiana, Pescara e Spezia. Il Bari, che aveva avuto l'opportunità di salvarsi tramite i playout, non è riuscito a segnare in nessuna delle due partite, aggiungendosi così all'elenco delle squadre che lasciano la Serie B. Il Südtirol, invece, ha mantenuto la categoria anche grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, che lo aveva portato agli spareggi per gli scontri diretti a sfavore con l'Empoli.

Sul fronte delle promozioni, Venezia e Frosinone hanno ottenuto l'accesso diretto alla Serie A. La terza e ultima squadra promossa sarà determinata dalla finale dei playoff, che vedrà affrontarsi Monza e Catanzaro.

Il percorso dei playoff promozione

La corsa all'ultimo posto disponibile in Serie A tramite i playoff promozione ha coinvolto diverse squadre. Dopo i turni preliminari, che hanno visto il Catanzaro superare l'Avellino (3-0) e la Juve Stabia prevalere sul Modena (0-1), si sono definite le semifinali. Gli accoppiamenti hanno messo di fronte Monza e Juve Stabia, con i brianzoli che hanno avuto la meglio (2-2 all'andata, 2-1 al ritorno), e Catanzaro contro Palermo, con i calabresi qualificati alla finale (3-0 all'andata, 0-2 al ritorno).

La finale per la promozione vedrà quindi scontrarsi Monza e Catanzaro.

Il regolamento dei playoff, analogamente a quello dei playout, stabilisce che in caso di parità nel risultato aggregato delle semifinali e della finale, la squadra meglio classificata nella stagione regolare ottenga la promozione, senza ricorrere a tempi supplementari o calci di rigore. Questo sistema premia il percorso compiuto nel campionato.

Le squadre della Serie B 2026-27

Per la prossima stagione, sono già confermate in Serie B le seguenti squadre: Verona e Pisa (retrocesse dalla Serie A), Padova, Vicenza, Arezzo e Benevento (promosse dalla Lega Pro), Avellino, Modena, Cesena, Mantova, Carrarese, Sampdoria, Virtus Entella, Empoli e il Südtirol.

A queste si aggiungeranno una squadra retrocessa dalla Serie A (tra Cremonese, Lecce o Cagliari), una promossa dai playoff di Lega Pro e tre delle quattro partecipanti ai playoff di Serie B (Monza o Catanzaro, più Palermo e Juve Stabia).