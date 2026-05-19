L’ultima partita al Maradona potrebbe trasformarsi in un passaggio decisivo non solo per la stagione del Napoli, già certo della qualificazione in Champions e del secondo posto, ma anche per il futuro della panchina e il possibile addio di Antonio Conte.

Dopo la vittoria sul campo del Pisa, il clima in casa azzurra è segnato dall’attesa per l’ultimo impegno stagionale e dalle parole del tecnico nel post gara all’Arena Garibaldi, interpretate da molti come segnali di separazione imminente, che potrebbe concretizzarsi già domenica al termine della sfida finale.

Resta inoltre da capire quando interverrà il presidente Aurelio De Laurentiis, che non sarebbe rimasto inerte di fronte alla situazione.

L’ipotesi più concreta, al momento, è quella di una risoluzione consensuale con Conte, il quale viene anche indicato tra i possibili candidati alla guida della Nazionale.

Intanto il patron azzurro starebbe già lavorando alla pianificazione del nuovo corso del Napoli. In cima alla lista dei possibili successori ci sarebbe Maurizio Sarri, già protagonista di una precedente e apprezzata esperienza in azzurro. Attenzione anche a Massimiliano Allegri, nel caso in cui dovesse lasciare il Milan, oltre ai profili di Fabio Grosso, reduce da una stagione positiva al Sassuolo, e Vincenzo Italiano.

Sarri in pole position per il ritorno a Napoli

La candidatura di Maurizio Sarri è considerata in pole position per assumere la guida tecnica del Napoli. Il suo precedente ciclo sulla panchina azzurra è stato caratterizzato da un gioco apprezzato e spettacolare, che ha conquistato la tifoseria, e da risultati significativi, soprattutto per quanto riguarda il gioco.

La società, nel ponderare il futuro della propria panchina, tiene in alta considerazione sia l'ampia esperienza di Sarri nel calcio di alto livello, sia il suo profondo legame con la piazza napoletana. Questo connubio di fattori rende la sua figura particolarmente attraente per la dirigenza. Sebbene non siano state ancora ufficializzate decisioni definitive, la candidatura di Sarri appare, al momento, la più concreta e accreditata per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli.