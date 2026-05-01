Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha recentemente rilasciato un'intervista approfondita, toccando svariati argomenti cruciali per il futuro del club rossonero. Al centro delle sue dichiarazioni, l'attesa per il rinnovo di Luka Modric, centrocampista di spicco della squadra. Tare si è mostrato fiducioso sulla permanenza del giocatore, affermando: “Il futuro di Modric? Penso che potrebbe scegliere con il cuore, secondo me rimarrà ancora con il Milan”.

Il contratto del talentuoso centrocampista croato è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, ma una clausola contrattuale prevede un'opzione di prolungamento fino al 2027.

Questa possibilità mantiene vive le speranze dei tifosi e della dirigenza per un'ulteriore stagione di Modric in maglia rossonera. Tare ha inoltre svelato un retroscena significativo riguardo l'arrivo di Modric, ricordando un incontro in Croazia dove emerse la sua passione per il Milan fin dall'infanzia. “Aveva anche offerte diverse ma voleva coronare il suo sogno. Il suo arrivo è stato molto importante per noi, anche a livello di mentalità”, ha sottolineato il direttore sportivo, evidenziando come la scelta di Modric sia stata dettata da un profondo legame affettivo e come il suo contributo sia stato fondamentale non solo sul campo, ma anche per la crescita complessiva e la mentalità vincente della squadra.

L'ambizione dello Scudetto e la guida di Massimiliano Allegri

Volgendo lo sguardo alla prossima stagione, Tare ha ribadito con forza le ambizioni del Milan. “Non sono solo io a essere ambizioso, tutto il club vuole essere competitivo e vincere trofei. Per noi è un dovere avere in testa lo scudetto come obiettivo”, ha dichiarato, delineando una chiara direzione per la squadra e l'intera società. L'obiettivo di conquistare il titolo nazionale è dunque una priorità assoluta per il club. Il direttore sportivo ha poi dedicato parole di stima per l'allenatore Massimiliano Allegri, con cui vanta un ottimo rapporto professionale. “Abbiamo un rapporto molto buono. È una persona estremamente intelligente, sa gestire molto bene determinati spogliatoi.

Lo abbiamo scelto per la sua storia, il legame che ha avuto con il Milan, per i trofei vinti in rossonero e per l’esperienza che ha portato”, ha spiegato Tare, evidenziando le qualità umane e professionali di Allegri, la sua profonda conoscenza dell'ambiente milanista e la sua comprovata capacità di raggiungere successi.

Il prestigio del Milan e il potenziale di Rafael Leao

Tare ha anche riflettuto sul significato profondo di lavorare per una società come il Milan. “Il nome del Milan ha un peso enorme, ti aiuta a convincere i giocatori. Essere qui significa dover lasciare il segno”, ha affermato, sottolineando l'aura di prestigio e la forza attrattiva che il brand rossonero esercita sui calciatori a livello internazionale.

Indossare la maglia del Milan, secondo Tare, comporta una responsabilità significativa e la volontà di lasciare un'impronta duratura nella storia del club. Parlando del talento di Rafael Leao, il direttore sportivo ha ripreso una frase attribuita a Modric stesso: “Rafa stesso non sa quanto è forte”. Tare ha descritto Leao come “un ragazzo per bene con un potenziale enorme”, ma ha anche evidenziato una sfida importante per il giovane attaccante: “Ha su di sé anche delle aspettative enormi, questo è un suo problema. Deve cercare di trovare un equilibrio con queste aspettative”. Questo suggerisce la necessità per Leao di gestire la pressione e di esprimere appieno il suo indiscusso talento.

In conclusione, le dichiarazioni di Igli Tare delineano un quadro di grande fiducia e ambizione per il Milan.

La speranza di vedere Luka Modric ancora protagonista in rossonero si unisce alla determinazione del club di puntare allo Scudetto e di valorizzare i propri talenti, sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri e con il prestigio che il nome del Milan porta con sé.