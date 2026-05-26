Il Torino Football Club ha ufficializzato un passo significativo per la pianificazione futura della propria rosa: il prolungamento del contratto del giovane e promettente centrocampista turco Emirhan Ilkhan. Classe 2004, Ilkhan legherà il suo futuro ai colori granata fino al 30 giugno 2027, un segnale inequivocabile della fiducia che la società ripone nel suo talento. Questa mossa strategica arriva al culmine di una stagione in cui il calciatore si è distinto, affermandosi come uno dei protagonisti emergenti della squadra.

Ilkhan è arrivato a Torino nell’estate del 2022, e da allora ha intrapreso un percorso di crescita costante.

In questa stagione, la sua dedizione e le sue prestazioni hanno trovato piena espressione, portandolo a totalizzare ventidue presenze e a realizzare due reti tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento che ha convinto pienamente la dirigenza a esercitare l’opzione per estendere l’accordo, garantendo così continuità al progetto tecnico e valorizzando un elemento chiave per il futuro.

Il percorso di crescita di Ilkhan prima dell'approdo in granata

Nato a Istanbul il primo giugno 2004, Emirhan Ilkhan ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio professionistico con il prestigioso Beşiktaş. Qui ha avuto l'opportunità di affinare le sue abilità nel settore giovanile e di confrontarsi anche a livello internazionale, partecipando alla UEFA Youth League.

Il suo esordio tra i professionisti è avvenuto in giovane età, a soli diciassette anni, e ha subito lasciato il segno con la vittoria della Supercoppa di Turchia contro l’Antalyaspor, il 5 gennaio 2022. Nel suo paese d'origine, Ilkhan ha collezionato undici presenze e una rete nella Süper Lig, dimostrando fin da subito le sue innate qualità tecniche e la sua visione di gioco.

L'approdo in Italia, con la maglia del Torino nell’estate del 2022, ha rappresentato una nuova e stimolante fase della sua carriera. Nella sua prima annata in Serie A, ha raccolto quattro apparizioni, un periodo iniziale di adattamento al calcio italiano. Successivamente, per consentirgli di accumulare maggiore esperienza e minuti preziosi sul campo, il centrocampista è stato ceduto in prestito.

Ha vestito la maglia della Sampdoria per otto partite, e in seguito quella del Başakşehir, dove ha collezionato ben trentaquattro presenze e realizzato due gol, un'esperienza che si è rivelata fondamentale per la sua maturazione calcistica e tattica.

La stagione della definitiva affermazione in maglia granata

Il rientro di Emirhan Ilkhan al Torino per la stagione 2025-26 ha segnato un punto di svolta decisivo nella sua carriera italiana. In questa annata, il giovane talento turco ha saputo conquistare un ruolo di assoluto rilievo all'interno della squadra, affermandosi come una pedina cruciale nello scacchiere tattico del club granata. Le sue prestazioni, caratterizzate da dinamismo e intelligenza tattica, sono state coronate da ventidue presenze complessive e due reti, equamente distribuite tra il campionato di Serie A e la Coppa Italia.

Questi numeri non solo testimoniano la sua costante crescita, ma anche la sua accresciuta capacità di incidere in momenti importanti del gioco, elementi che hanno convinto la dirigenza a blindarlo per il futuro.

Il rinnovo contrattuale fino al 2027 non è quindi un semplice atto burocratico, ma un chiaro e forte segnale della strategia del club di investire con decisione sui giovani talenti e di garantire una solida continuità al proprio progetto tecnico a lungo termine. Per Ilkhan, questa estensione rappresenta l'opportunità ideale per proseguire il suo percorso di maturazione in un ambiente che crede fermamente nelle sue potenzialità, con l'obiettivo ambizioso di contribuire in modo sempre più significativo al successo della squadra granata nei prossimi anni. La società punta con determinazione a costruire una rosa sempre più competitiva e proiettata al futuro, e la conferma di Ilkhan è un tassello fondamentale e strategico in questa direzione.