Alessandro Del Piero, figura iconica e storico capitano della Juventus, ha voluto commemorare il trentesimo anniversario di uno dei trionfi più significativi nella storia del club: la vittoria della Champions League del 1996. Attraverso un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram il 22 maggio 2026, l'ex fuoriclasse bianconero ha rievocato la memorabile finale disputata allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Ajax, una partita decisa con la drammaticità dei calci di rigore. Il suo messaggio è stato accompagnato da una serie di immagini evocative, capaci di riportare alla mente le emozioni inspiegabili di quella notte magica.

Il ricordo indelebile di un trionfo europeo

"Ci sono notti che porterò dentro per sempre”: con queste parole inizia il post social di Alessandro Del Piero, ex capitano e simbolo della Juventus, pubblicato per ricordare i 30 anni dalla conquista dell’ultima Champions League. Nel messaggio condiviso su Instagram, Del Piero scrive: “Roma, 1996, esattamente 30 anni fa, Champions League con la Juventus - emozioni impossibili da spiegare, vissute insieme a un gruppo straordinario”. A corredo del post, “Pinturicchio” ha pubblicato diverse immagini di quella storica serata del 22 maggio 1996 allo Stadio Olimpico di Roma, quando la Juventus si impose ai calci di rigore nella finale contro l’Ajax.