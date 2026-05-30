L'Udinese prosegue con coerenza la sua strategia di continuità in vista della prossima stagione calcistica. Il club friulano ha ufficialmente esercitato l'opzione di rinnovo sul contratto del laterale ivoriano Hassane Kamara, prolungando l'accordo con il giocatore fino al 30 giugno 2027. Questa mossa conferma la volontà della società di mantenere in rosa elementi chiave e di provata esperienza per affrontare le sfide future.

Kamara, che a 32 anni si prepara a vivere quella che sarà la sua quinta stagione consecutiva con la maglia bianconera, si è ormai affermato come uno dei punti di riferimento imprescindibili della squadra.

La sua importanza non si limita alle prestazioni sul campo, ma si estende al suo ruolo all'interno dello spogliatoio. Nell'ultima annata agonistica, il laterale sinistro ha dimostrato la sua affidabilità e la sua costante continuità di rendimento, collezionando un totale di 26 presenze e fornendo due assist ai compagni, contribuendo attivamente alle dinamiche di gioco.

Una settimana di importanti conferme

Il rinnovo contrattuale di Hassane Kamara rappresenta l'ultimo tassello di una settimana particolarmente intensa e proficua per l'Udinese, interamente dedicata alla conferma di giocatori ritenuti strategicamente importanti per il progetto tecnico. Nei giorni precedenti, la società bianconera aveva già provveduto a prolungare gli accordi con altri due elementi di grande esperienza.

Si tratta del portiere Daniele Padelli, che raggiungerà i 41 anni il prossimo ottobre, e del difensore centrale belga Christian Kabasele, di 35 anni. Queste operazioni sottolineano la chiara intenzione del club di mantenere all'interno della propria rosa giocatori che possano garantire non solo qualità tecniche, ma anche una solida leadership e un prezioso apporto in termini di maturità.

Il futuro di Christian Kabasele in Friuli

La permanenza del difensore Christian Kabasele è stata una delle notizie più significative di questa fase di mercato per l'Udinese. Il giocatore belga ha siglato un accordo che lo lega al club friulano fino al 30 giugno 2027, confermando così la sua presenza in Friuli per quella che sarà la sua quarta stagione consecutiva.

Nonostante l'interesse manifestato da diversi club turchi, Kabasele ha scelto con convinzione di proseguire la sua avventura in Italia, ribadendo il suo forte legame con la squadra e con la città. La sua decisione evidenzia ulteriormente il suo ruolo di punto di riferimento imprescindibile, sia per la sua vasta esperienza e solidità sul terreno di gioco, sia per la sua influenza positiva all'interno dello spogliatoio, contribuendo in maniera significativa alla stabilità e alla competitività del collettivo bianconero.