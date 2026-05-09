Il Venezia ha celebrato la sua storica promozione in Serie A con un maestoso corteo acqueo che ha coinvolto decine di imbarcazioni lungo il Canal Grande. L'evento, un vero trionfo arancioneroverde, ha visto giocatori e tifosi sfilare fino a piazza San Marco, suggellando il ritorno del club nella massima serie.

La squadra, guidata dall'allenatore Giovanni Stroppa e accompagnata dalla presidente Francesca Bodie, ha dato il via ai festeggiamenti partendo dalle acque antistanti piazzale Roma alle ore 16:00. A bordo di una tradizionale 'peata' rossa, tipica della laguna veneziana, i protagonisti di questa memorabile stagione hanno percorso uno dei tragitti più iconici della città, attraversando anche il Ponte di Rialto.

L'iniziativa ha catalizzato la partecipazione entusiasta di migliaia di tifosi e cittadini, che hanno seguito la squadra in un'atmosfera di gioia contagiosa fino al cuore delle celebrazioni.

La festa è poi proseguita in piazza San Marco, dove dalle ore 18:00 si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione. I vertici della Serie B hanno consegnato il prestigioso premio MVP del campionato 2025/2026 all'attaccante Andrea Adorante. Il bomber è stato uno dei protagonisti indiscussi di una stagione eccezionale, che ha visto il Venezia conquistare il primo posto in Serie B e, di conseguenza, la tanto attesa risalita nella massima categoria del calcio italiano.

Una festa collettiva nel cuore di Venezia

Piazza San Marco si è trasformata nel fulcro delle celebrazioni, accogliendo una marea di tifosi e cittadini per una festa collettiva indimenticabile. Grandi videowall hanno trasmesso in diretta le immagini del corteo acqueo, permettendo a tutti di seguire ogni istante della parata trionfale. A partire dalle ore 17:00, un vibrante dj set ha animato la piazza, scaldando l'atmosfera in attesa della passerella celebrativa dei protagonisti della stagione.

Tutti i giocatori e lo staff sono saliti sul palco, condividendo con i tifosi un momento di grande emozione, orgoglio e profonda appartenenza. La cerimonia ufficiale di consegna del Trofeo per la Promozione in Serie A è stata condotta da Gianluca Di Marzio, in un'atmosfera che ha saputo unire in modo unico lo spirito sportivo, la passione calcistica e l'identità veneziana, rendendo omaggio a un traguardo storico per la città.

Il ritorno in Serie A: un traguardo di impegno e spirito di squadra

Il Venezia ha voluto rendere omaggio a un traguardo costruito con immenso impegno, dedizione e un ineguagliabile spirito di squadra, invitando l'intera città a partecipare attivamente alle celebrazioni. La promozione in Serie A rappresenta un risultato storico non solo per il club, ma per l'intera comunità, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione all'invito della società, dimostrando un legame indissolubile con la propria squadra.

La giornata si è conclusa con un abbraccio collettivo tra squadra, staff e tifosi, suggellando un momento destinato a rimanere indelebile nella memoria del club e della città. Un trionfo che celebra non solo un successo sportivo, ma anche la forza e la passione di una comunità unita dal proprio amore per il Venezia FC.