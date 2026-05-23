La Roma si prepara per l'ultima, decisiva sfida di Serie A contro l'Hellas Verona, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Per i giallorossi, questa partita rappresenta un crocevia fondamentale: una vittoria potrebbe infatti garantire la qualificazione alla prossima Champions League. Alla vigilia di questa trasferta cruciale, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto sottolineare l'importanza dell'incontro e la necessità di mantenere altissima la concentrazione. "Abbiamo davanti un traguardo importante, ma dipende solo da noi.

Dopo la partita tireremo le somme della stagione, ma ora devono prevalere tensione e attenzione", ha dichiarato il tecnico, richiamando la squadra alla massima lucidità.

Gasperini ha fornito aggiornamenti anche sulle condizioni fisiche di Koné, confermando che il centrocampista "ha recuperato, si è allenato tutta la settimana ed è sicuramente disponibile, anche se non è al 100%. Se poi dall’inizio o in corsa, lo vedremo". Il tecnico ha poi analizzato la situazione del Verona, già matematicamente retrocesso ma reduce da prestazioni convincenti. "Sappiamo che ha fatto bene recentemente, e che quindi il nostro obiettivo è tutt’altro che sicuro. Detto questo la Roma ha anche fatto tanti risultati con le piccole", ha aggiunto Gasperini, evidenziando come l'impegno non sarà affatto semplice.

Un elogio particolare è stato riservato a Svilar, premiato come miglior portiere del campionato: "C’era chi diceva 'datemi un portiere che para e un centravanti che segna e al resto penso io'. Era un grande allenatore. Ora li ho tutti e due e infatti si vede...", ha concluso Gasperini, con un chiaro riferimento alla celebre frase di Nereo Rocco.

Le probabili formazioni e la direzione arbitrale

Per l'incontro di domenica, le probabili formazioni vedono l'Hellas Verona schierato con un 3-5-2: Montipò tra i pali; Edmundsson, Nelsson e Frese in difesa; un centrocampo folto composto da Belghali, Lovric, Akpa Akpro, Bernede e Bradaric; in attacco agiranno Suslov e Bowie. La Roma dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: Svilar in porta; Mancini, Ghilardi e Hermoso a comporre la linea difensiva; sulle fasce Celik e Rensch; in mediana Koné e Cristante; Pisilli e Dybala a supporto dell'unica punta Malen.

La direzione di gara sarà affidata al fischietto di Seregno, Sozza.

Il Verona cerca l'orgoglio finale

Nonostante la retrocessione sia già una certezza aritmetica, il Verona non ha alcuna intenzione di concedere sconti e punta a concludere il campionato con una prestazione di grande carattere e orgoglio. Negli ultimi turni, la formazione scaligera ha dimostrato la sua determinazione, riuscendo a fermare squadre del calibro di Inter e Juventus, segnale di voler onorare fino in fondo la stagione. Il tecnico gialloblù, Paolo Sammarco, ha optato per non tenere la consueta conferenza stampa prepartita, mentre la rifinitura si svolgerà a porte chiuse presso lo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda.

Tra i protagonisti più attesi nelle file del Verona c'è Kieron Bowie, l'attaccante scozzese classe 2002, arrivato a gennaio, autore di quattro reti, due delle quali realizzate proprio contro Juventus e Inter. Bowie ha espresso chiaramente le sue intenzioni: "Voglio chiudere con un gol, non pensiamo alla retrocessione", ha dichiarato, sottolineando la volontà di lasciare un segno.