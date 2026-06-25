Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha annunciato un imminente e cruciale incontro con Giovanni Malagò, il neo-eletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). L'obiettivo primario di questo confronto è definire le strategie per il rilancio del calcio italiano, un tema di fondamentale importanza per l'intero panorama sportivo nazionale. L'appuntamento è fissato al Palacongressi di Rimini, a margine dell'evento ExpoAid, e si configura come un momento decisivo per delineare il futuro del sistema calcistico.

Abodi ha enfatizzato l'opportunità unica offerta dal periodo immediatamente successivo all'elezione di Malagò, descrivendolo come un "utilizzo propizio della luna di miele".

Questa fase, secondo il ministro, è caratterizzata da una "spinta" intrinseca, generata dall'entusiasmo per il risultato elettorale. In tale contesto, le diverse componenti del sistema calcistico tendono a mantenere uno "spirito positivo", posticipando atteggiamenti più corporativi. Abodi ha espresso la convinzione che proprio in questo clima favorevole possano finalmente concretizzarsi le riforme strutturali che il calcio italiano attende da ben sedici anni.

Le aspettative per il futuro del calcio italiano

Il ministro Abodi ha delineato chiare aspettative per il prossimo futuro, ponendo l'accento sulla necessità di un approccio basato sull'ascolto reciproco e sulla proattività. "Lo chiedo prima di tutto a me stesso", ha affermato, sottolineando l'importanza di un'auto-riflessione.

Abodi si aspetta che il sistema-calcio, forte del consenso ottenuto da Giovanni Malagò, sia in grado di "proporre delle cose", ovvero di avanzare soluzioni e iniziative concrete per il proprio sviluppo. Ha inoltre evidenziato l'importanza che il sistema sia autonomo nell'avviare determinate azioni, prima di richiedere l'intervento governativo. "Sappiamo perfettamente quello che già può partire dal sistema, prima che il sistema chieda al governo di fare altro", ha ribadito, indicando una chiara direzione verso una maggiore auto-responsabilità.

Il contesto delle riforme e il dialogo istituzionale

L'incontro tra Andrea Abodi e Giovanni Malagò si colloca in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano, che da lungo tempo necessita di un profondo rinnovamento strutturale.

Il ministro ha ribadito la ferma volontà di promuovere un dialogo costruttivo tra le istituzioni sportive e il governo, puntando su una fase iniziale caratterizzata da collaborazione e reciproca fiducia. L'obiettivo dichiarato è superare le resistenze che hanno ostacolato il cambiamento negli ultimi sedici anni, capitalizzando sulla coesione e sul vasto consenso generati dalla recente elezione di Malagò alla presidenza della FIGC.

Nonostante la difficoltà nel reperire ulteriori dettagli da altre fonti, il clima di apertura e la determinazione a implementare le riforme rimangono i pilastri centrali dell'agenda condivisa da Abodi e Malagò. La speranza è che il sistema-calcio possa finalmente intraprendere un percorso di rinnovamento atteso e necessario, sfruttando questa congiuntura favorevole per attuare i cambiamenti fondamentali per il suo futuro.