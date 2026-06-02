Più esperienza e carisma per la Juventus, è questa la richiesta di Luciano Spalletti che sta progettando la squadra che verrà. La dirigenza vorrebbe accontentare il tecnico andando su profili dall'importante pedigree internazionale, a prescindere dall'età. È per questo che nelle strategie bianconere potrebbe rientrare anche il difensore David Alaba, in uscita dal Real Madrid.

Alaba-Juventus, i bianconeri non hanno dubbi

Sulla sua capacità di vincere non ci sono dubbi, da solo è riuscito a portare a casa più trofei di tutti i giocatori attualmente in rosa, basti pensare che ha alzato quattro volte la Champions League.

Qualche dubbio in più si potrebbe avere sulla sua tenuta atletica visto che gli ultimi due anni al Real Madrid sono stati un vero proprio calvario con problemi al ginocchio uno dietro l'altro e pochissime presenze, in questa stagione ne ha collezionate solo 16.

La Juve però non sembra avere dubbi sulla sua tenuta fisica, anzi con il Mondiale da giocare da protagonista con la maglia dell'Austria, Alaba tornerà a pieno ritmo e potrà arrivare alla Continassa pronto per fare la differenza, questo è il pensiero bianconero. A 34 anni non sembra aver dato ancora tutto e di lui piace a Spalletti anche la duttilità, può fare sia il centrale che il terzino adattandosi bene sia alla linea a tre che a quella a quattro.

Affare Alaba-Juventus a parametro zero: contatti avviati

Non sarebbe solo una suggestione quella di Alaba alla Juventus. I dirigenti bianconeri, infatti, avrebbero già contattato il suo agente, Pini Zahavi, durante i colloqui, non andati a buon fine, per portare a Torino Robert Lewandowski. La situazione contrattuale è chiara così come la posizione del Real Madrid, il difensore è in scadenza di contratto e non rinnoverà.

Si tratterebbe quindi di un'operazione a parametro zero con Mourinho che lascerebbe partire il giocatore in vista della sua rivoluzione. La Juventus ci pensa, convinta che grazie a lui la rosa potrebbe fare il salto di qualità a livello di esperienza e carisma, due grandi problemi dell'ultima stagione. Non è un caso che ci si stia muovendo in questa direzione anche per il centrocampo, dove è sumato Bernardo Silva e adesso starebbe prendendo quota l'idea Koke dell'Atletico Madrid.