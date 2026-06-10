Il 10 giugno 2026 segna una data storica per la Juve Stabia: Alfredo Guerri è ufficialmente il nuovo proprietario del club gialloblù. Il Tribunale di Napoli ha infatti concesso il proprio via libera all'acquisizione della società da parte dell'imprenditore, titolare del gruppo Guerri, ponendo fine a un periodo di incertezza. La decisione è giunta al termine di un'udienza cruciale, convocata per valutare le garanzie necessarie alla ricapitalizzazione della società, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e legali.

All'udienza, presieduta da Teresa Areniello, hanno preso parte il sostituto procuratore nazionale Antonello Ardituro, il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Falco, i legali di Francesco Agnello, e lo stesso Alfredo Guerri, in rappresentanza della Domus Srl – la società che ha formalizzato l'acquisizione – accompagnato dal suo legale.

Durante l'incontro, il neo proprietario ha presentato una proposta vincolante per l'attuazione dell'operazione di ricapitalizzazione, già deliberata il 1° giugno 2026 dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.

Continuità aziendale e futuro sportivo assicurati

L'iniziativa, come sottolineato in una nota ufficiale della Juve Stabia, rappresenta un passaggio cruciale per "garantire la continuità aziendale e il pieno rispetto degli adempimenti previsti". Il club ha espresso il proprio ringraziamento alla dottoressa Nunzia Brancati, al questore Riccardo Buonomo e a tutti coloro che hanno contribuito a salvare la società. Anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha rivolto i suoi auguri ad Alfredo Guerri, definendo la squadra "un patrimonio di grande valore sportivo e sociale per la città, un simbolo di appartenenza e identità che unisce generazioni di tifosi".

L'ufficializzazione dell'acquisizione delle quote da parte della Domus Srl è stata possibile grazie al parere favorevole della Procura e al pieno soddisfacimento delle condizioni di ricapitalizzazione. Già nel pomeriggio del 10 giugno 2026, gli uffici amministrativi del club hanno avviato le procedure indispensabili per completare la documentazione necessaria all'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, garantendo così la permanenza delle Vespe nella categoria conquistata sul campo.

La S.S. Juve Stabia 1907: storia e prospettive

La Società Sportiva Juve Stabia 1907, con sede a Castellammare di Stabia, vanta una lunga e gloriosa tradizione calcistica. Fondata nel 1907 e soprannominata le "Vespe", la squadra disputa le sue partite casalinghe allo stadio Romeo Menti, rappresentando un punto di riferimento sportivo e identitario per la città e i suoi tifosi.

Con la nuova proprietà, la Juve Stabia si impegna a consolidare la propria continuità aziendale e sportiva, puntando a mantenere il proprio ruolo nel campionato di Serie B e a rafforzare ulteriormente il legame con la comunità stabiese.