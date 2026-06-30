La vittoria del Brasile contro il Giappone conferma il percorso della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Al termine della partita, il commissario tecnico ha spiegato le scelte effettuate durante il match, soffermandosi sull'atteggiamento dei suoi giocatori, sulle difficoltà incontrate e sugli aspetti da migliorare.

La fiducia nell'intervallo

"Nell'intervallo ho detto ai giocatori di non perdere la pazienza, perché avremmo segnato. Prima o poi avremmo segnato, questo era certo". Per Ancelotti, l'aspetto fondamentale era che la squadra mantenesse equilibrio senza alterare il proprio piano di gioco.

"L'importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita. E la squadra lo ha fatto molto bene". Il tecnico ha inoltre elogiato gli avversari, definendo il Giappone "molto ben organizzato, molto pericoloso, con giocatori forti nei contrasti".

Le difficoltà del primo tempo e i cambi

Ancelotti ha evidenziato come l'approccio della squadra sia stato diverso rispetto alla gara precedente. "All'inizio della partita, la squadra non era allo sbando come quella del primo tempo contro il Marocco".

Il ct ha quindi spiegato il piano iniziale e le modifiche apportate dopo l'intervallo. "Il piano per il primo tempo, che era quello di trovare più spazio al centro, non ha funzionato bene a causa della qualità della difesa della squadra giapponese.

Dopo, abbiamo cambiato le cose per cercare di creare più pericoli in area, con più cross".

La strada da seguire

Nel bilancio finale, Ancelotti ha ribadito la fiducia nella prestazione della squadra e negli obiettivi da raggiungere. "Nel calcio, bisogna soffrire, fa parte del gioco", ma "avevo fiducia nella nostra squadra, stavamo giocando bene". Infine, il commissario tecnico ha indicato le prossime priorità. "Sappiamo di essere sulla strada giusta. Dobbiamo migliorare, dobbiamo riposare, vedremo chi sarà il nostro avversario".