La città di Ascoli Piceno è esplosa in un'ondata di gioia incontenibile dopo la storica conquista della Serie B. La squadra bianconera ha sigillato la promozione superando il Brescia con un netto 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. La vittoria, ottenuta nello storico stadio Del Duca davanti a oltre diecimila spettatori, ha innescato una festa memorabile che ha coinvolto più di quindicimila persone, radunatesi in massa in piazza del Popolo e nel cuore del centro storico.

Sotto la guida sapiente di mister Francesco Tomei, la formazione ascolana aveva già accarezzato il sogno della promozione diretta durante la stagione regolare, cedendo il passo solo all’ultima giornata contro l’Arezzo.

Dopo il trionfo nella doppia sfida playoff, Tomei ha espresso la sua profonda soddisfazione: "Ho allenato un gruppo eccezionale". L'allenatore, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro alla guida del club, rimandando ogni discussione e decisione al presidente Bernardino Passeri nei prossimi giorni.

La celebrazione cittadina e le voci del successo

Il presidente Bernardino Passeri ha commentato il risultato definendolo "straordinario", auspicando una continuità nell’assetto tecnico e societario che ha portato a questo successo. Dalla suggestiva terrazza del Caffè Meletti, la squadra e la dirigenza hanno ricevuto il caloroso tributo di una folla esultante. Il sindaco Marco Fioravanti ha colto l'occasione per annunciare che sarà conferita la cittadinanza onoraria a mister Tomei, celebrando la promozione come "la vittoria più bella, la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile".

Fioravanti ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a società, mister, staff, giocatori e all'intera tifoseria. La festa si è protratta regolarmente e senza alcun eccesso fino a notte fonda, mentre numerosi altri tifosi hanno seguito l'emozionante partita davanti ai maxi schermi dislocati in città.

Il cammino trionfale e i protagonisti bianconeri

L’Ascoli ha affrontato una stagione di grande intensità, caratterizzata soprattutto nel girone di ritorno da un'incessante rincorsa all’Arezzo, squadra vincitrice del girone. Il percorso nei playoff è stato a dir poco esaltante, culminato con la doppia finale contro l'Union Brescia. Dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, il decisivo 3-0 al Del Duca è stato firmato dalle reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese.

Il calcio proposto da mister Tomei, improntato su un efficace 4-2-3-1, è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della squadra, rendendola un collettivo solido e capace di conquistare la palma di miglior difesa dell'intero girone, prima dell'avventura nei playoff. Tra i principali protagonisti di questa cavalcata trionfale spiccano i nomi di D’Uffizi e Gori, una coppia d'attacco che ha messo a segno oltre venticinque gol complessivi. Fondamentale anche il contributo di Milanese, centrocampista proveniente dalla scuola Roma, che si è distinto per il suo vizio del gol. Il ritorno in Serie B, atteso da ben due anni, rappresenta un traguardo di enorme importanza e prestigio per l'intero ambiente bianconero, coronando una stagione indimenticabile.