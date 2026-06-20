Il Brasile ha conquistato la sua prima vittoria ai Mondiali, imponendosi con un netto 3-0 su Haiti nella seconda giornata del girone C. Questo risultato proietta la squadra di Carlo Ancelotti in testa alla classifica, mentre per Haiti si concretizza l'eliminazione aritmetica dopo la seconda sconfitta.

La partita si è sbloccata al 24' con il gol di Cunha, che ha portato in vantaggio i verdeoro. Lo stesso attaccante ha raddoppiato al 36' con un preciso tiro all'incrocio dei pali, su assist di Vinicius. È stato proprio Vinicius a siglare il terzo gol brasiliano nel recupero del primo tempo, al 48', chiudendo la gara.

Durante la prima frazione, il Brasile ha dovuto fare i conti con l'infortunio muscolare di Raphinha, sostituito da Rayan.

Ripresa: vantaggio gestito, gol annullato

Nella seconda metà di gioco, il Brasile ha gestito il solido vantaggio senza affanni. Da segnalare il gol annullato per fuorigioco al giovane Endrick, subentrato a Cunha. La formazione di Ancelotti ha mantenuto un controllo costante sul ritmo della partita, non rischiando nulla e preservando la porta inviolata fino al triplice fischio.

Brasile: percorso e scelte di Ancelotti

Il successo arriva dopo un debutto meno brillante (pareggio col Marocco), che aveva evidenziato difficoltà di amalgama e identità. Danilo aveva sottolineato l'importanza di "affrontare tutto con chiarezza" per la crescita.

Ancelotti ha lavorato su mentale e coesione del gruppo, infondendo fiducia (specie a Raphinha, reduce da critiche). In questa sfida, la squadra ha mostrato maggiore compattezza e qualità, trovando il gol e gestendo la pressione. Il Brasile si conferma tra le favorite del girone e guarda con fiducia ai prossimi impegni.