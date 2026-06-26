Giovedì 25 giugno sono stati fatti dei passi in avanti tra la Juventus e Kolo Muani: il calciatore ha infatti trovato l’accordo con i bianconeri per tornare a vestire la casacca della Vecchia Signora. Per quanto riguarda le altre notizie di calciomercato, l’Inter sembra essere intenzionata ad avanzare un’offerta per portare Nico Paz ad Appiano Gentile.

Juve: Kolo Muani si avvicina, possibile scambio Gatti-Lobotka

Da settimana la Juve sta lavorando alla trattativa per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Nella giornata di giovedì 25 giugno è arrivata la svolta: l’attaccante francese ha infatti trovato l’accordo con la dirigenza bianconera.

Dunque adesso alla Continassa devono trovare la soluzione più giusta per convincere a cedere il 27enne. Attualmente il club francese vuole 40 milioni cash per cedere il centravanti, ma non si escludono nuovi colpi di scena.

Luciano Spalletti invece vorrebbe portare a Torino il suo pupillo Stanislav Lobotka. Anziché pagare 30 milioni di euro, la Juve potrebbe optare per uno scambio con Federico Gatti: quest’ultima infatti è fortemente voluto da Massimiliano Allegri al Napoli, ma per acquistarlo servono 20 milioni.

Calciomercato: le strategie di Inter e Milan

L’Inter si è vista soffiare Marco Palestra: il difensore è volato a Londra per effettuare le visite mediche con Chelsea (a lui andranno 5 milioni di euro, mentre i Blues hanno versato 60 milioni di euro all’Atalanta ed hanno garantito il 10% sulla futura rivendita).

Dal momento che il 25 giugno il Real Madrid ha fatto sapere al Como che intende effettuare la recompra su Nico Paz, il centravanti potrebbe lasciare il club. La cifra per comprarlo infatti, non sembra essere alla portata dei lariani. Motivo per cui Marotta e Ausilio stanno valutando un’offerta da 60 milioni per portare il giovane attaccante alla corte di Christian Chivu. La trattativa potrebbe andare in porto, poiché tra Real Madrid e Inter i rapporti sono ottimi; inoltre la famiglia di Nico Paz è molto legata a quella di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Gianluca Mancini invece resta sempre un obbiettivo di mercato, nel caso non dovesse prolungare il contratto con la Roma.

Il Milan di Ruben Amorim invece prende forma.

L’allenatore ha messo nel mirino Nicolas Jackson di proprietà del Chelsea ma in forza al Bayern Monaco. A differenza dei cugini nerazzurri, però, la trattativa per i rossoneri si preannuncia difficile visto che l’ingaggio dell’attaccante è pari a 7,5 milioni di euro.

Mario Gila: la Lazio fa muro

Mario Gila ha già raggiunto un accordo col Napoli, anche se nelle ultime si è inserita l’Atalanta allenata da Maurizio Sarri (allenatore con cui il difensore ha messo in mostro le sue migliori qualità sul rettangolo di gioco). A quanto pare Claudio Lotito non sembra essere intenzionato a provarsi del suo gioiellino, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2027. Motivo per cui la Lazio ha rifiutato ogni offerta per Gila.