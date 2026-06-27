Proseguono a ritmo spedito le trattative della Juventus in vista del calciomercato estivo. In queste ore, alla Continassa hanno trovato l'accordo con Tarik Muharemovic per un possibile ritorno, così come Kolo Muani è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Tra gli altri giocatori nel mirino della dirigenza bianconera ci sono Jhon Lucumì e Santiago Castro - anche se quest'ultimo ha un valore di cartellino pari a 40 milioni di euro.

Juve: le novità tra ritorni e partenze

Il mercato della Juve procede spedito per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti.

Alla Continassa hanno avviato dei contatti con Tarik Muharemovic in vista di un possibile ritorno a Torino. Stando a quanto si apprende dal giornalista Nicolò Schira, il difensore centrale ha dato la sua disponibilità per un contratto fino al 2031 con un ingaggio da 2,2 milioni all'anno. Dunque Carnevali nei prossimi giorni dovrà parlare col Sassuolo per capire se si tratta di una trattativa fattibile o meno; in ogni caso la Juve ha il 50% sulla rivendita futura del 23enne. Anche la trattativa per riportare Kolo Muani procede ad oltranza: il centravanti ha già trovato un accordo con la società, quindi ora bisogna trovare un accordo con il PSG. Sul tavolo della dirigenza, però, risultano essere aperti anche altri fascicoli: piace Jhon Lucumì e Santiago Castro, ma per quest'ultimo servono ben 40 milioni di euro.

Sul fronte cessioni Vasilije Adžić è richiesto da diversi club di Serie A, mentre Fabio Miretti dovrebbe giocare la prossima stagione nel Bologna.

Milan: arriva Gonçalo Ramos per 70 milioni più bonus

Il Milan ha messo a segno il suo primo vero colpo di mercato, dopo quello dell'allenatore Ruben Amorim. Nella giornata di venerdì 26 giugno, i rossoneri hanno acquistato Gonçalo Ramos dal PSG per 70 milioni di euro più bonus. L'attaccante portoghese che ha già effettuato le visite negli USA, si appresta a firmare un contratto da 5 milioni di euro fino al 2031.

La risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri è invece in dirittura d'arrivo, in modo che il tecnico toscano possa firmare ed essere ufficializzare col Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Como acquista Nico Paz

Per quanto riguarda il futuro di Nico Paz, il centravanti di proprietà del Real Madrid non si sposterà da Como. Il club ha infatti deciso di sborsare 51 milioni di euro per l'acquisto del suo gioiellino. Il calciatore è pronto a firmare un contratto fino al 2031 e giocare la sua prima Champions League da protagonista, anche se nelle scorse ore il suo nome era stato accostato all'Inter per via degli ottimi rapporti tra la famiglia Paz e quella dell'ex nerazzurro Javier Zanetti.