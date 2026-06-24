C'è una categoria da dover affrontare e una maglia da onorare. Il Crotone 2026-2027 ripartirà nei prossimi giorni con la scelta del tecnico, poi spazio alle trattative che passeranno, probabilmente, prima dalle cessioni per fare cassa e dopo agli acquisti per completare la rosa della squadra. Scelte che dovranno essere effettuate insieme al nuovo tecnico, in funzione degli schemi di gioco adottati e degli obiettivi prefissati. Si dovrà mantenere la categoria, poi alzare l'asticella a campionato in corso.

Crotone, tutto in divenire: prima di tutto l'allenatore

Tra una settimana il Crotone sarà libero dal legame con Emilio Longo, tecnico in scadenza di contratto dopo il biennio in rossoblù. Servirà una nuova guida, un elemento capace di poter dare vita ad un nuovo ciclo, fatto più che di vittorie di valorizzazione del parco calciatori, volto ad eventuali cessioni e plusvalenze. Le casse hanno bisogno di ossigeno, sostenibilità e ambizione dovranno andare di pari passo. Tra i profili seguiti rimane quello di Ivan Tisci, ex Pineto, oltre a Simone Banchieri e Leandro Greco. Nomi appunto, con altri che potrebbero essere nelle idee della società e non ancora usciti fuori nelle indiscrezioni di calciomercato.

Longo-Foggia, c'è l'interesse dei Satanelli ma il Catania prova ad inserirsi

Con l'addio al Crotone il futuro di Emilio Longo potrebbe essere al Foggia. Potrebbe, perchè nelle ultime ore il suo profilo è stato fortemente accostato al Catania. Tra Foggia e Catania l'ambizione sportiva potrebbe passare per gli etnei che giocheranno comunque per vincere il campionato nel Girone C. Longo non sarà più tecnico del Crotone, salvo clamorose soprese.

Crotone, due riscatti ma ci sono voci legate ad alcune possibili cessioni

Nei giorni scorsi la società ha ufficializzato i riscatti di Angelo Veltri dal Picerno e Antonino Musso dalla Torres. Primo movimento della società con i tifosi che si domandano: riscattati per gettare nuove basi o per poterli rivendere e fare cassa?

Solamente il tempo potrà dirlo. Al momento su Antonino Musso si sarebbe mossa la Reggiana, con un interessamento che potrebbe portare soldi importanti nelle casse degli squali. Mattia Novella, terzino, è finito nella lista dei desideri della Salernitana.