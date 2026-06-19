Continuano le trattative in casa Juventus in attesa dell'apertura della sessione di calciomercato estiva. Alla Continassa hanno attivato l'opzione di acquisto per portare Giacomo Faticanti in bianconero dalle Lecce. Il Napoli è invece interessato a Johan Manzambi che il 18 giugno si è reso protagonista di una doppietta con la Svizzera contro la Bosnia-Erzegovina.

Juve: duello con il Fenerbahce per Sørloth, fissato il cartellino di David

Stando a quanto si apprende da Nicolò Schira, la Juve ha acquistato a titolo definitivo Giacomo Faticanti dal Lecce per il valore di 1 milione di euro.

Il centrocampista ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino 2029 più opzione di rinnovo fino al 2030. Tra le preferenze in cima alla lista del tecnico Luciano Spalletti resta Alexander Sørloth: l'Atletico Madrid ha fissato il cartellino a 35 milioni di euro. Oltre ai bianconeri, nelle ultime ore si è inserita nella corsa per ingaggiare l'attaccante anche il club turco del Fenerbahce.

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, David ha espresso la volontà di restare a Torino in modo da riscattare la precedente stagione. La dirigenza però non intende mantenere in rosa l'attaccante canadese, quindi ha fissato il cartellino a 35-40 milioni di euro. Il 26enne ha un contratto con la Juve fino al 2030 e percepisce un ingaggio da 6 milioni all'anno.

Calciomercato: le ultime dagli altri club

Nella serata di mercoledì 18 giugno, Johan Manzambi si è messo in mostra con una doppietta contro la Bosnia-Erzegovina. Il talento del centrocampista svizzero attualmente in forza al Friburgo era già stato notato in inverno dal Napoli. Al momento il club partenopeo non ha avviato nessuna trattativa, ma osserva da molto vicino il 20enne.

Il Milan invece dopo aver ufficializzato l'allenatore, sta lavorando per rinforzare la rosa. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Aurelien Guernier con un contratto fino al 2029 con opzione di rinnovo per un altro anno, il club ha messo nel mirino Tomi Hadzhiev. Il calciatore bulgaro classe 2010 è considerato uno dei talenti europei U16 più importanti e dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali è pronto a lasciare l'Akademik Plovdiv per firmare un contratto fino al 2029 con i rossoneri non appena avrà compiuto 16 anni.